A TV2 Megasztár Megaházában eljött az a pillanat, amikor már nem maradt hely a félmegoldásoknak: az élő showba való bejutás volt a tét, a versenyzők pedig újra párbajoztak a továbbjutásért. Hat versenyző azonnal bebiztosította a helyét, ám az utolsó két kiadó székért sem jutott esély mindenkinek egy végső összecsapásra. Két előadót egyből hazaküldtek, köztük a Merci B - Vade párost, valamint a talán legnagyobb meglepetést okozó kiesőt, Helfy Alexát, aki korábban már a konkurens tehetségkutatóban is letette a névjegyét, így sokan biztosra vették a folytatását.

Helfy Alexa kiesése mindenkit meglepett a Megasztár 2026-os évadában (Fotó: TV2)

Véget ért a Megasztár Helfy Alexa számára

A döntés legfájdalmasabb következménye az volt, hogy szétválasztották a testvéreket. Helfy Roxána továbbjutott az élő showba, ám Alexától búcsúzni kellett. Herceg Erika indoklásában világossá tette, miért érezte úgy, hogy ez a közeg nem való a lánynak:

Nem a te világod a tévés tehetségkutató, neked nem komfortos itt lenni, abszolút zavarnak a kamerák, interjúk, és ez az élő show előtt fokozódni fog, sőt jönnek a kommentek, vélemények több ezer embertől

– figyelmeztette a mestere. A búcsúszavakban azonban ott volt a szakmai elismerés és az elengedés őszintesége is, miközben a mester a saját zenei útjára terelte őt: „El kell, hogy engedjelek, Alexa. Bravúrénekes vagy, menned kell az utadon, meg is csinálod. Fantasztikus vagy, elmegyek majd a koncertedre. Neked már ki kell lépni a színpadokra, el kell kezdeni a saját repertoárt. Megmutattad, hogy tudsz szöveget írni, ezt felfedeztük benned a Megasztár alatt” – jelentette ki Herceg Erika.

Mindennél beszédesebb jelenet: Alexa megtudja, hogy vége, miközben a háttérben a húga a könnyeivel küzd (Fotó: TV2)

Felcsapott azóta énektanárnak

Miközben Alexa számára véget ért a műsor, Roxána alig tudta feldolgozni a helyzetet, és zokogva ismételgette, hogy hatalmas bűntudata van azért, mert ő továbbmehet az élő showba, miközben a nővérének távoznia kellett a Megaházból. Ennek ellenére úgy tűnik, Alexa cseppet sem engedte el az éneklést, hiszen a közösségi oldalán már tanárként hirdeti magát, aki segít megtalálni a saját hangját az énekelni vágyóknak és a feltörekvő tehetségeknek.