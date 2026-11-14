Megtörtént a Helfy lányok párbaja a Megasztárban: megrázó vallomást tett Roxi, Alexa már előre felkészült a döntésre

Elérkezett a Megasztár azon szakasza, amikor már az élő show-ba jutás a tét. A mesterek csapatai összeálltak, a versenyzőknek pedig párokban kellett bizonyítaniuk: mindenkinek egy másik csapatból érkező énekessel kellett megküzdenie a továbbjutásért. A legnagyobb izgalmat azonban kétségkívül a Helfy testvérek párbaja okozta. Helfy Alexa és húga, Roxi ugyanis egymással kerültek szembe.
Ez lett a Helfy lányok sorsa a Megasztárba
A Megasztár válogatójára Alexa csak elkísérte húgát, Herceg Erika azonban váratlanul neki is felajánlotta a továbbjutás lehetőségét. A döntés komoly feszültséget okozott, hiszen Roxi számára fontos volt, hogy ezúttal ne a nővére neve határozza meg a szereplését. Végül azonban megbeszélték a helyzetet, Alexa pedig elfogadta a felkérést, így mindketten versenybe szálltak. Roxi a mostani felkészülés során elmondta, milyen érzéseket kelt benne, hogy a saját nővére ellen kell bizonyítania.
Az a baj, hogy bármelyikünk lenne az, aki továbbmegy, bennem lenne mindkét esetben egy rossz érzés. Nem lehetek egyszerre jó testvér és jó énekes. Van, aminek el kell vesznie ma.
Alexa ezzel szemben elmondta, hogy már eleve úgy vállalta a versenyt, hogy számolt azzal a lehetőséggel is, hogy végül csak Roxi jut tovább. A párbajuk lezajlott, és a zsűri meghozta döntését: mindkét lány továbbjutott. Az, hogy ezután hogyan fognak teljesíteni a lányok, az kiderül a következő adásban, jövő szombaton 19:30-tól a TV2 képernyőjén.