Megtörtént a Helfy lányok párbaja a Megasztárban: megrázó vallomást tett Roxi, Alexa már előre felkészült a döntésre

Elérkezett a Megasztár azon szakasza, amikor már az élő show-ba jutás a tét. A mesterek csapatai összeálltak, a versenyzőknek pedig párokban kellett bizonyítaniuk: mindenkinek egy másik csapatból érkező énekessel kellett megküzdenie a továbbjutásért. A legnagyobb izgalmat azonban kétségkívül a Helfy testvérek párbaja okozta. Helfy Alexa és húga, Roxi ugyanis egymással kerültek szembe.

Megasztár 2026: Helfy Alexa és Roxi szembekerültek egymással (Fotó: TV2)

Ez lett a Helfy lányok sorsa a Megasztárba

A Megasztár válogatójára Alexa csak elkísérte húgát, Herceg Erika azonban váratlanul neki is felajánlotta a továbbjutás lehetőségét. A döntés komoly feszültséget okozott, hiszen Roxi számára fontos volt, hogy ezúttal ne a nővére neve határozza meg a szereplését. Végül azonban megbeszélték a helyzetet, Alexa pedig elfogadta a felkérést, így mindketten versenybe szálltak. Roxi a mostani felkészülés során elmondta, milyen érzéseket kelt benne, hogy a saját nővére ellen kell bizonyítania.