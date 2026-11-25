November 23-án, hétfőn érkezett a nagy bejelentés, hogy Guba Imi a plágiumbotrány után feladta a Megasztár versenyét. A TV2 Aktív kamerái előtt most ismét érkezett egy exkluzív bejelentés, ám most Herceg Erika volt a főszerepben. A Megasztár mentora saját versenyzőjét csörgette meg, akit csak Londonban sikerült elérnie.

Nem volt meglepő Herceg Erika döntése (Fotó: Tumbász Hédi)

Shodeinde Dorka visszatér a Megasztárba

Ő volt az utolsó kieső, így automatikusan Guba Imi után neki jutott az utolsó élő show-s hely. Ezzel pedig Herceg Erikának már kettő mentoráltja is ott lesz szombaton a Megasztárban.

Esküszöm neked, hogy az élet alakította így. Nézd meg, hogy visszaadta az Isten

— kiabálta Erika Dorkának.

Erika pedig azokhoz az emberekhez is szólt, akik korábban már megpróbálták a tehetségkutatókat, de nem jártak sikerrel. „Arra szeretném motiválni a veteránokat, hogy jöjjenek jövőre is és próbálják meg. Mutassák meg, hogy milyen csodálatos hangok vannak Magyarországon. Itt van most ez a nő, aki már futott is tovább és futárként dolgozik Angliában. Ott van a hangjában a tehetség, csak nem foglalkozik vele, mivel nincs rá ideje” — jegyezte meg a Megasztár mentora.

Herceg Erika mellett T. Danny is fontos szerepet játszik majd a szombati Megasztárban (Fotó: Gábor Zoltán)

Teljes lett a Megasztár élő show-jának mezőnye

Shodeinde Dorka visszahívásával tehát két nap után fény derült, hogy hogyan kanyarodunk rá a Megasztár első élő adására. Herceg Erika pedig most felhőtlenül boldog lehet, mivel ezzel az ajándékkal már két versenyzőt is visz magával szombatra. Azonban még egy kérdés akad, amire sokan kíváncsiak ezzel kapcsolatban.

Vajon miután T. Danny hosszú idő után megmutatta az orrát maszk nélkül, lesz-e olyan merész, hogy a november 28-ai adásra is nélküle ül majd be? Erre azonban még nincs válaszunk, viszont az Aktívban Czippán Anett elárulta, hogy csütörtök este ez is ki fog derülni a műsorban.

Az viszont biztos, hogy senki sem fog unatkozni a Megasztár élő show-ján, mivel Herceg Erika és a többi mentor is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy saját mentoráltja nyerje meg a TV2 tehetségkutatóját.