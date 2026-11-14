Megfagyott a levegő, majd kitört a nevetés: Herceg Erika sírógörcsöt kapott a Megasztárban

Elérkeztünk a Megasztár azon szakaszához, amikor már az élő show-ba jutás a tét. A mesterek csapatai összeálltak, ám a versenyzőkre még egy komoly megmérettetés várt: párokba sorsolták őket, és mindenkinek egy másik csapatból érkező énekessel kellett megküzdenie a továbbjutásért. Szűcs Liza ezúttal Rubay Lacikával került szembe, ám nem sikerült jól teljesítenie. A dalszöveget sem tudta biztosan, produkciójával pedig nem győzte meg a mestereket. Mentora, Herceg Erika egyre feszültebben figyelte a történteket, végül indulatosan kérte számon versenyzőjét.

Megasztár 2026: Herceg Erika nem tudta visszatartani indulatait, csalódott versenyzőjében (Fotó: TV2)

Megasztár: Herceg Erika nem tudta az érzelmeit visszatartani

Először még csöndben tűrte és hallgatta Liza és Laci előadását, de a végére már elfogyotott a türelme és így szólt Lizához:

Én nem tudok ehhez hozzászólni komolyan! Miért nem hoztál szöveget? Miért vagy ennyire büszke? Végig ez van, hogy a büszkeséged. Olyan vagy, mint egy betöretlen ló. Mennyit fogok én még harcolni érted? Mert idáig csak én érzem benned

– fakadt ki sírva Erika. A mesternő szavai után megfagyott a levegő a stúdióban. A zsűri, a versenyzők, de még Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna is döbbenten figyelték, ahogy Erika egyre nehezebben viselte a kialakult helyzetet.

Marics Peti, Dallos Bogi, és T. Danny sem tudták hova tenni a helyzetet (Fotó: TV2)

Egy ponton ők sem tudták visszatartani, ami bennük van és nevetésben törtek ki. A feszült jelenetnek végül T. Danny vetett véget: kimondta, hogy Rubay Laci jutott tovább, Liza pedig a veszélyzónába került. Herceg Erika számára különösen fájdalmas lehetett az eredmény, hiszen láthatóan sokat várt versenyzőjétől, és úgy érezte, egyedül ő hisz igazán benne.