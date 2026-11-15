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Megasztár

Herceg Erika látványos sírógörcsére reagált a megasztáros versenyzője: "Ember vagyok, nem robot”

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nagy port kavart a műsor legutóbbi adásának jelenete. Herceg Erika nem tudta visszatartani érzéseit és kamerák előtt kapott sírógörcsöt Szűcs Liza miatt. A fiatal Megasztár versenyző most reagált a történtekre.
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MegasztárHerceg Erikareakció

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Megasztárban már az élő show-ba jutásért küzdenek a versenyzők. Szűcs Liza a szombati adás párbajában Rubay Lacikával került szembe, ám nem tudta megfelelően a szöveget, és a produkciójával sem győzte meg a mestereket. Herceg Erika egyre feszültebb lett a produkció láttán, végül kitört belőle minden. Liza TikTok-videójában reagált most az eseményekre.

A Megasztár mesternője sír.
Megasztár 2026: Herceg Erika sírásban tört ki Liza produkciója után (Fotó: TV2)

Így reagált a Megasztár versenyzője

Liza produkciója egyik Megasztár mestert se nyerte meg, a teljesítmény azonban Herceg Erikát érintette meg a legjobban, ami érthető, hiszen az ő versenyzőjéről volt szó.

Én nem tudok ehhez hozzászólni komolyan! Miért nem hoztál szöveget? Miért vagy ennyire büszke? Végig ez van, hogy a büszkeséged. Olyan vagy, mint egy betöretlen ló. Mennyit fogok én még harcolni érted? Mert idáig csak én érzem benned

fakadt ki Herceg Erika. Végül T. Danny mondta ki a döntést: Rubay Lacika jutott tovább, Liza pedig a veszélyzónába került. A történtek után Szűcs Liza sem próbálta szépíteni a reakcióját.

Szűcs Liza is megszólalt az ügyben (Fotó: TV2)

Elismerte, hogy hibázott, ugyanakkor úgy érzi, a jelenet azt is megmutatta, hogy a neki is vannak érzelmei, és őt is megviselheti a versenyhelyzet.

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Hibáztam. Nem is fogom magam megvédeni, sem magyarázkodni. Emberi dolog, előfordul az, hogy blokkot kapunk, hogy bizonyos helyzetekben nem tudunk úgy teljesíteni, ahogy szeretnénk és ahogy elvárjuk ezt magunktól. De nem szégyellem, mert ez is igazából csak azt bizonyítja be, hogy ember vagyok, nem egy robot. Bármennyire erős és magabiztos vagyok, vannak pillanatok, amikor én is megrendülök és alattam is rezeg a léc, és nem tudok úgy viselkedni, vagy teljesíteni, ahogy szeretnék (..)

– jelentette ki Liza, aki azt is elárulta, hogy a nézőknek még várniuk kell a teljes történet kibontakozására, hiszen a következő adásban derül ki, hogyan folytatódik az ügy, és mi lesz a kialakult helyzet végkimenetele.

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