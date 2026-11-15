Herceg Erika látványos sírógörcsére reagált a megasztáros versenyzője: "Ember vagyok, nem robot”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Megasztárban már az élő show-ba jutásért küzdenek a versenyzők. Szűcs Liza a szombati adás párbajában Rubay Lacikával került szembe, ám nem tudta megfelelően a szöveget, és a produkciójával sem győzte meg a mestereket. Herceg Erika egyre feszültebb lett a produkció láttán, végül kitört belőle minden. Liza TikTok-videójában reagált most az eseményekre.

Megasztár 2026: Herceg Erika sírásban tört ki Liza produkciója után (Fotó: TV2)

Így reagált a Megasztár versenyzője

Liza produkciója egyik Megasztár mestert se nyerte meg, a teljesítmény azonban Herceg Erikát érintette meg a legjobban, ami érthető, hiszen az ő versenyzőjéről volt szó.

Én nem tudok ehhez hozzászólni komolyan! Miért nem hoztál szöveget? Miért vagy ennyire büszke? Végig ez van, hogy a büszkeséged. Olyan vagy, mint egy betöretlen ló. Mennyit fogok én még harcolni érted? Mert idáig csak én érzem benned

– fakadt ki Herceg Erika. Végül T. Danny mondta ki a döntést: Rubay Lacika jutott tovább, Liza pedig a veszélyzónába került. A történtek után Szűcs Liza sem próbálta szépíteni a reakcióját.

Szűcs Liza is megszólalt az ügyben (Fotó: TV2)

Elismerte, hogy hibázott, ugyanakkor úgy érzi, a jelenet azt is megmutatta, hogy a neki is vannak érzelmei, és őt is megviselheti a versenyhelyzet.