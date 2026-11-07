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Megasztár

T. Danny részegnek nevezte Herceg Erikát a Megasztár forgatásán: így szólt vissza az énekesnő a rappernek

11 órája
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Elképesztő hangulatba kerültek a mesterek. T. Danny azonban úgy látta, Erika mámoros hangulatban volt a Megasztár produkciója közben. Herceg Erika természetesen most sem maradt adós a válasszal.
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MegasztárHerceg ErikaT Dannybeszólás

Ezúttal T. Danny csapatai kerültek reflektorfénybe a Megasztár középdöntőjében, ám a figyelem hamar a mesterek közötti feszültségre terelődött. Herceg Erika ugyanis többször is beleszólt a történésekbe, ami T. Dannynek egy idő után már nem igazán tetszett. A rapper szóvá is tette, hogy korábban ő több olyan döntést is szó nélkül hagyott, amelyekkel egyáltalán nem értett egyet.

A Megasztár zsűrije, T. Danny fekete maszkban néz a kamerába.
Megasztár 2026: Marics Peti mellett idén T. Danny a másik férfi zsűritag (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: T. Danny már az elején odaszúrt Herceg Erikának

T. Danny úgy érezte, Erika most jóval többször szól bele a dolgokba, mint amennyire korábban ő tette, ezért emlékeztette a mesternőt a korábbi konfliktusaikra. „Voltak kétségbeejtő döntéseid, amiket én szó nélkül hagytam” – jegyezte meg T. Danny. Herceg Erika azonban nem hagyta magát, és rögtön visszavágott. Ugyanis szerinte a korábbi adásokban a másik három mester is alaposan próbára tette a türelmét:

Azok az én döntéseim voltak, és adtatok nekem mind a hárman, mint a legyek. Akkor kihoztatok úgy a sodromból, hogy én is sok mindent nem tudtam elmondani. Most nekem is nagy a szám, ahogy nektek is nagy szátok volt nálam

 – válaszolta Erika. A feszültség után egy egészen szórakoztató jelenet következett. Az egyik versenyző a csoportos feladat során egy lazulós, táncos produkcióval állt színpadra, amelyen nemcsak Herceg Erika, hanem a többi mester is remekül szórakozott. Erika annyira beleélte magát az előadásba, hogy T. Danny már azt javasolta, hozhatnának neki egy felest.

A Megasztár mesterei jól szórakoznak a zsűriasztalnál.
Dallos Bogi is jól szórakozott a produkción (Fotó: TV2)
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A rapper az értékelés során is visszatért a jelenetre, és elmondta a versenyzőnek, mennyire tetszett neki, hogy ilyen jókedvre derítette a mesternőt. T. Danny szerint a produkcióval sikerült „részeg mestert” csinálni Erikából, aki természetesen ezt sem hagyta szó nélkül. „Lehet, hogy állatot csinált belőlem, de nem részeg mestert” – vágott vissza Herceg Erika. A jelenet végül újabb humoros szócsatává alakult a két mester között, aminek a végén Erika megjegyezte, hogy ez egy se veled, se nélküled kapcsolat kettőjük között.

 

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