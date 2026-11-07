T. Danny részegnek nevezte Herceg Erikát a Megasztár forgatásán: így szólt vissza az énekesnő a rappernek

Ezúttal T. Danny csapatai kerültek reflektorfénybe a Megasztár középdöntőjében, ám a figyelem hamar a mesterek közötti feszültségre terelődött. Herceg Erika ugyanis többször is beleszólt a történésekbe, ami T. Dannynek egy idő után már nem igazán tetszett. A rapper szóvá is tette, hogy korábban ő több olyan döntést is szó nélkül hagyott, amelyekkel egyáltalán nem értett egyet.

Megasztár 2026: Marics Peti mellett idén T. Danny a másik férfi zsűritag (Fotó: Tumbász Hédi)

Megasztár: T. Danny már az elején odaszúrt Herceg Erikának

T. Danny úgy érezte, Erika most jóval többször szól bele a dolgokba, mint amennyire korábban ő tette, ezért emlékeztette a mesternőt a korábbi konfliktusaikra. „Voltak kétségbeejtő döntéseid, amiket én szó nélkül hagytam” – jegyezte meg T. Danny. Herceg Erika azonban nem hagyta magát, és rögtön visszavágott. Ugyanis szerinte a korábbi adásokban a másik három mester is alaposan próbára tette a türelmét:

Azok az én döntéseim voltak, és adtatok nekem mind a hárman, mint a legyek. Akkor kihoztatok úgy a sodromból, hogy én is sok mindent nem tudtam elmondani. Most nekem is nagy a szám, ahogy nektek is nagy szátok volt nálam

– válaszolta Erika. A feszültség után egy egészen szórakoztató jelenet következett. Az egyik versenyző a csoportos feladat során egy lazulós, táncos produkcióval állt színpadra, amelyen nemcsak Herceg Erika, hanem a többi mester is remekül szórakozott. Erika annyira beleélte magát az előadásba, hogy T. Danny már azt javasolta, hozhatnának neki egy felest.