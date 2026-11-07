Herceg Erika megszólalt az Origónak: elárulta, miért kapta el Dallos Bogi karját a Megasztár párbaján

Nagy indulatokat váltott ki a Megasztár egyik párbaja, amely után Herceg Erika és Dallos Bogi között látványos konfliktus alakult ki. Erika Lizát választotta továbbjutónak, így Csillagnak távoznia kellett volna, Bogi azonban nem akarta ennyiben hagyni a dolgot, és elindult, hogy adjon még egy esélyt a kieső versenyzőnek. Ekkor Erika elkapta a karját, majd feldúltan kivonult a stúdióból. Most a lapunknak adott interjújában elmondta, miért reagált ilyen hevesen.
Már előre eltervezte, hogyan hozza vissza a Megasztárba
Herceg Erika szerint nem önmagában az zavarta, hogy Bogi segíteni akart Csillagnak, hanem az, ahogyan mindez történt. Úgy érezte, a mestertársa nem egyeztetett vele, hanem egyszerűen felállt, és elindult a versenyző után.
Azért kaptam el a karját a Boginak abban a pillanatban, mert nekem rosszul esett, hogy olyan hirtelen felugrott, meg se kérdezte, hogy: Erika, mit szólnál? Én tavaly, amikor vittem az Ádám Attilát ,megkérdeztem a Curtist és a többieket is, hogy mit szólnának hozzá, ha én kimennék utána, és hogy egyáltalán megengedik-e
– magyarázta Erika. A mesternő azt is elárulta, hogy már volt egy elképzelése arról, hogyan adhatna még egy lehetőséget Csillagnak. Szerette volna, ha a versenyző valamilyen formában visszakerül a Megasztárba, és úgy érezte, Bogi lépése ezt a tervét borította fel.
Én már csak arra kaptam fel a fejemet, hogy ugrik fel és megy ki utána. És az volt a baj, hogy én kigondoltam magamban egy szcenáriót, hogy valahogy én ezt a lányt úgyis vissza fogom hozni, mert én szerettem volna vele foglalkozni.
Az énekesnő szerint nem volt lehetősége arra, hogy felvázolja, mit tervez Csillaggal, mert Bogi már azelőtt elindult, hogy bárki reagálhatott volna a helyzetre. „Egyszer már csak felpattant és elindult” – idézte fel a történteket, majd így zárta mondandóját:
Összeomlott bennem egy olyan jövőbeli kép, amit nekem abban a pillanatban a szívem súgott: hogy én vissza fogom tudni hozni valahogy. Nekem ez volt a fejemben.
A Megasztár nézői korábban egészen más oldalról láthatták a jelenetet: Erika feldúlt reakciója és Bogi karjának megragadása miatt úgy tűnhetett, hogy egyszerűen nem akarta elengedni a versenyzőt, akit ő maga ejtett ki. A mostani magyarázata alapján azonban kiderült, saját terve volt Csillag visszahozására, és az bántotta, hogy Bogi erről nem egyeztetett vele.
A Megasztár mai adása 19:45-től lesz látható a TV2-n!