Nem várt fordulat a Megasztárban, a mesterek kiesőket menthettek meg: Visszatér Varga Irén?

Már úgy tűnt, összeálltak a Megasztár csapatai, és eldőlt, kik jutnak be az élő show előtti utolsó szakaszba, amikor váratlan bejelentéssel állt elő a két műsorvezető. Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna ugyanis a színpadra lépett, hogy közöljék: a mesterek még egy-egy versenyzőnek új esélyt adhatnak. A kiesett párbajozók közül mindenki választhat valakit, akit magával visz a Megaházba. A hangulat felforrósodott a stúdióban, hiszen a zsűrinek azonnal döntenie kellett.
Újabb esélyt kap néhány Megasztár versenyző
Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna együtt lépett a színpadra, hogy közöljék a meglepetést.
Komoly ügyben jöttünk. Tartogattunk nektek egy kis meglepetést a középdöntő végére. Mindannyian választhattok plusz egy versenyzőt, akit magatokkal visztek a Megaházba.
A váratlan bejelentés után az összes, már kiesett párbajozó színpadra vonult. A mestereknek pedig ki kellett mondaniuk egy-egy nevet.
A fordulat most alaposan felkavarhatja az eddigi erőviszonyokat, hiszen olyan énekesek is visszakaphatják az esélyt, akik kiemelkedően teljesítettek, és csak egy kis híján esetek ki. A mesterek pedig döntöttek.
Ők kaptak új esélyt
T. Danny csapatába a rapduó, Merci és Viktor kapott új esélyt, Marics Peti Horváth Bencét mentette meg, Herceg Erika Safának szavazott bizalmat, míg Dallos Bogi Ignácz Pétert juttatta vissza csapatába. Tehát Varga Irén lemaradt a végső mentőövről is, hogy élő adásos legyen az idei Megasztárban.