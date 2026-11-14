Nem várt fordulat a Megasztárban, a mesterek kiesőket menthettek meg: Visszatér Varga Irén?

Már úgy tűnt, összeálltak a Megasztár csapatai, és eldőlt, kik jutnak be az élő show előtti utolsó szakaszba, amikor váratlan bejelentéssel állt elő a két műsorvezető. Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna ugyanis a színpadra lépett, hogy közöljék: a mesterek még egy-egy versenyzőnek új esélyt adhatnak. A kiesett párbajozók közül mindenki választhat valakit, akit magával visz a Megaházba. A hangulat felforrósodott a stúdióban, hiszen a zsűrinek azonnal döntenie kellett.

Megasztár 2026: Kiesett versenyzők térhettek vissza (Fotó: TV2)

Újabb esélyt kap néhány Megasztár versenyző

Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna együtt lépett a színpadra, hogy közöljék a meglepetést.

Komoly ügyben jöttünk. Tartogattunk nektek egy kis meglepetést a középdöntő végére. Mindannyian választhattok plusz egy versenyzőt, akit magatokkal visztek a Megaházba.

A váratlan bejelentés után az összes, már kiesett párbajozó színpadra vonult. A mestereknek pedig ki kellett mondaniuk egy-egy nevet.

A mesterek óriási izgalommal fogadták az egykori versenyzőket (Fotó: TV2)

A fordulat most alaposan felkavarhatja az eddigi erőviszonyokat, hiszen olyan énekesek is visszakaphatják az esélyt, akik kiemelkedően teljesítettek, és csak egy kis híján esetek ki. A mesterek pedig döntöttek.