Krizbai Teca megrázó vallomása a Megasztár után: vaksága miatt nem kap munkát

Krizbai Teca korábban a Csillag Születik című tehetségkutatóban vált ismertté, majd 15 év után a Megasztár színpadára is visszatért. Az éneklés mellett pszichológiát tanult, és már korábban is dolgozott online tanácsadóként. Mostani vallomása pedig arra világít rá, hogy a szakmai tudás és az elhivatottság mellett a munkakeresés során még mindig olyan akadályokkal kell megküzdenie, amelyekről szerinte sokkal többet kellene beszélni.

Krizbai Teca jelentkezett a Megasztár 2026-os évadába, ám sajnos a párbaj során kiesett (Fotó: TV2)

Krizbai Teca friss vallomása a Megasztár után

Krizbai Teca Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjében vendégeskedett, ahol több témát is feszegettek az énekesnővel, többek között azt, hogy milyen akadályokkal találkozott Teca a pszichológusi pályán.

Egyszerűen borzasztó nehéz munkát találni. Mint pszichológus, ha jelentkezem egy munkahelyre, elutasítanak a vakság miatt. Sőt, mondok jobbat! Amikor mesterszakra mentem, előfeltétel volt a mester diplomához az önkéntes gyakorlat. Beadtam az önéletrajzomat, mondták is, hogy mindennek megfelelek, de hát a vakság... És ugyanez van most a munkahelyeket illetően, azt mondják, hogy ők ezzel nem tudnak mit kezdeni

– kezdte Teca, aki azt is elárulta, hogy éppen ezért hangsúlyozza, hogy online vállal tanácsadást, de a személyes munkavállalást is meg tudná oldani. Ezután arról is beszélt, hogy szerinte nemcsak egyes munkahelyeken, hanem a szakmán belül is találkozott előítéletekkel.