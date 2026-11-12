Krizbai Teca megrázó vallomása a Megasztár után: vaksága miatt nem kap munkát

Krizbai Teca korábban a Csillag Születik című tehetségkutatóban vált ismertté, majd 15 év után a Megasztár színpadára is visszatért. Az éneklés mellett pszichológiát tanult, és már korábban is dolgozott online tanácsadóként. Mostani vallomása pedig arra világít rá, hogy a szakmai tudás és az elhivatottság mellett a munkakeresés során még mindig olyan akadályokkal kell megküzdenie, amelyekről szerinte sokkal többet kellene beszélni.
Krizbai Teca friss vallomása a Megasztár után
Krizbai Teca Dallos Bogi Lelkizünk? című podcastjében vendégeskedett, ahol több témát is feszegettek az énekesnővel, többek között azt, hogy milyen akadályokkal találkozott Teca a pszichológusi pályán.
Egyszerűen borzasztó nehéz munkát találni. Mint pszichológus, ha jelentkezem egy munkahelyre, elutasítanak a vakság miatt. Sőt, mondok jobbat! Amikor mesterszakra mentem, előfeltétel volt a mester diplomához az önkéntes gyakorlat. Beadtam az önéletrajzomat, mondták is, hogy mindennek megfelelek, de hát a vakság... És ugyanez van most a munkahelyeket illetően, azt mondják, hogy ők ezzel nem tudnak mit kezdeni
– kezdte Teca, aki azt is elárulta, hogy éppen ezért hangsúlyozza, hogy online vállal tanácsadást, de a személyes munkavállalást is meg tudná oldani. Ezután arról is beszélt, hogy szerinte nemcsak egyes munkahelyeken, hanem a szakmán belül is találkozott előítéletekkel.
A szakma is így gondolkodik. A nonverbális jelekre, illetve az arcmimikára hivatkoznak a beszélgetés során. Illetve nem mondták ki, de hátrányos megkülönböztetések értek. És már az egyetemen is! Nekem az az időszak borzasztó, egy öt év volt. Édesanyám és édesapám életükben nem sírtak annyit, mint nekem abban az öt évemben
– vallotta be. Teca ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szeretne mindenkit egy kalap alá venni, hiszen voltak olyanok is, akik rengeteget segítettek neki. Mint mondta, tisztelet a kivételnek, de fontosnak tartja, hogy beszéljen a tapasztalatairól. Nemcsak a saját történetét szeretné elmondani, hanem azoknak is erőt adna, akik hasonló helyzetben vannak, és a látássérülésük miatt ütköznek akadályokba a tanulás vagy a munkavállalás során.