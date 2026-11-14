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Megasztár

Herceg Erika bugyi nélkül ült be a forgatásra, Marics Peti ledöbbent: „Jézusom, hogy lehet így munkába jönni?”

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Merész akcióra szánta el magát az énekesnő. A Megasztár forgatásán úgy jelent meg, hogy nem viselt alsóneműt. Marics ezt nem hagyta szó nélkül.
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MegasztárHerceg ErikapikánsjelenetMarics Peti

Már a Megaházban zajlik a munka a Megasztárban: a versenyzők az élő show-ba jutásért küzdenek, a mesterek pedig tovább formálják csapataikat. A feszített tempójú felkészülés mellett azonban ezúttal egy egészen más téma került a középpontba. Herceg Erika ugyanis egy különösen merész, testhez simuló világoskék ruhában érkezett a Megaházba, amelynek csípőtájékon kivágott részei Marics Peti figyelmét sem kerülték el. Rögtön fel is tette neki a bűvös kérdést.

A Megasztár mesterei ülnek a fotelekben várva a versenyzőket.
Megasztár 2026: Marics Peti nem hagyta szó nélkül Erika megjelenését (Fotó: TV2)

Megasztár: Marics Peti rögtön kiszúrta, hogy Erikán nincs bugyi

A mesternő vadító ruhája már első pillantásra feltűnő volt, ám a legnagyobb meglepetést a kivágott részletek okozták. Marics Peti nem is hagyta szó nélkül a látványt, és először arról érdeklődött, mennyire kényelmes a különleges darab.

Herceg Erika kék feszülős ruhában ül le éppen a fotelbe.
Herceg Erika szokásosan vadító megjelenéssel vonult be (Fotó: TV2)
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„Meleg ez a szett amúgy?” – kérdezte. „Nagyon, nem légáteresztő egyáltalán” – válaszolta Herceg Erika. Marics azonban nem állt meg ennyinél, és egyenesen rákérdezett:

Van rajtad bugyi?

 – hangzott a kérdés, amire a válasz egy határozott nem volt Herceg Erikától. A válasz hallatán Marics Peti nevetve reagált: „Jézusom, hogy lehet így munkába jönni?” A beszélgetésből így hamar a Megaház egyik legpikánsabb pillanata kerekedett, Herceg Erika merész öltözéke pedig alaposan feldobta a felkészülés hangulatát.

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