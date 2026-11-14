Herceg Erika bugyi nélkül ült be a forgatásra, Marics Peti ledöbbent: „Jézusom, hogy lehet így munkába jönni?”

Már a Megaházban zajlik a munka a Megasztárban: a versenyzők az élő show-ba jutásért küzdenek, a mesterek pedig tovább formálják csapataikat. A feszített tempójú felkészülés mellett azonban ezúttal egy egészen más téma került a középpontba. Herceg Erika ugyanis egy különösen merész, testhez simuló világoskék ruhában érkezett a Megaházba, amelynek csípőtájékon kivágott részei Marics Peti figyelmét sem kerülték el. Rögtön fel is tette neki a bűvös kérdést.

Megasztár 2026: Marics Peti nem hagyta szó nélkül Erika megjelenését (Fotó: TV2)

Megasztár: Marics Peti rögtön kiszúrta, hogy Erikán nincs bugyi

A mesternő vadító ruhája már első pillantásra feltűnő volt, ám a legnagyobb meglepetést a kivágott részletek okozták. Marics Peti nem is hagyta szó nélkül a látványt, és először arról érdeklődött, mennyire kényelmes a különleges darab.