Herceg Erika bugyi nélkül ült be a forgatásra, Marics Peti ledöbbent: „Jézusom, hogy lehet így munkába jönni?”

Már a Megaházban zajlik a munka a Megasztárban: a versenyzők az élő show-ba jutásért küzdenek, a mesterek pedig tovább formálják csapataikat. A feszített tempójú felkészülés mellett azonban ezúttal egy egészen más téma került a középpontba. Herceg Erika ugyanis egy különösen merész, testhez simuló világoskék ruhában érkezett a Megaházba, amelynek csípőtájékon kivágott részei Marics Peti figyelmét sem kerülték el. Rögtön fel is tette neki a bűvös kérdést.
Megasztár: Marics Peti rögtön kiszúrta, hogy Erikán nincs bugyi
A mesternő vadító ruhája már első pillantásra feltűnő volt, ám a legnagyobb meglepetést a kivágott részletek okozták. Marics Peti nem is hagyta szó nélkül a látványt, és először arról érdeklődött, mennyire kényelmes a különleges darab.
„Meleg ez a szett amúgy?” – kérdezte. „Nagyon, nem légáteresztő egyáltalán” – válaszolta Herceg Erika. Marics azonban nem állt meg ennyinél, és egyenesen rákérdezett:
Van rajtad bugyi?
– hangzott a kérdés, amire a válasz egy határozott nem volt Herceg Erikától. A válasz hallatán Marics Peti nevetve reagált: „Jézusom, hogy lehet így munkába jönni?” A beszélgetésből így hamar a Megaház egyik legpikánsabb pillanata kerekedett, Herceg Erika merész öltözéke pedig alaposan feldobta a felkészülés hangulatát.