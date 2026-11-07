Marics Peti dühbe gurult egy versenyző beszólása miatt a Megasztárban: a többieknek kellett nyugtatnia

Komoly szóváltás alakult ki a Megasztár mestere és egy versenyző között. Marics Peti egyáltalán nem volt elégedett a két versenyző párbajon előadott teljesítményével, szerinte a két énekes túlságosan telepakolta a dalt díszítésekkel, így éppen az veszett el belőle, ami igazán fontos lett volna: az érzelmi töltet. Mona viszont megvédte a produkciót, és egy ponton még a mester ízlésére is tett egy megjegyzést.
Megasztár: Marics Peti szerint katasztrofális volt a produkció
Marics Peti nem rejtette véka alá a véleményét, és meglehetősen kemény kritikát fogalmazott meg Dallos Bogi két versenyzőjének előadásáról.
Szerintem katasztrófa volt. Nekem ez nagyon nem tetszett. Olyan ízléstelen volt, hogy azt el se tudom mondani. Elvesztette a dal a teljes érzelmi töltetét, azért, mert 27 fele volt körülbelül hajlítva az egész végig. Egy egyenes érzelmes kitartott erőteljes hangot nem hallottam
– mondta a mester. Mona azonban nem értett egyet a kritikával. Azzal védekezett, hogy a dalba a saját énekstílusukat is beletették, hogy többet megmutassanak önmagukból. Marics szerint ezzel önmagában nem lett volna baj, de nem kellett volna az egész produkciót végig ilyen díszítésekkel megtölteni.
A beszélgetés akkor vált igazán feszültté, amikor Mona párbajtársa, Luna is megszólalt. Ő inkább Marics véleményével értett egyet, és elismerte, hogy talán valóban túlcifrázták az előadást.
Valószínű, ha egyedül énekeltük volna ezt a dalt, nem lett volna ennyire frazíros
– magyarázta Mona. Marics erre rögtön rámutatott, hogy még a versenyzőtársa is hasonlóan látja a helyzetet.
„Érdekes, a társad is úgy gondolja, hogy kicsit túl lett gondolva.”
Mona azonban erre sem hátrált meg, hanem odaszúrt a mesternek:
Igen, lehet nektek hasonló az ízlésetek.
Ez a mondat már Marics Petinél is kiverte a biztosítékot, akit ezek után a többi mester próbált megnyugtatni. Az énekes úgy érezte, hogy Mona nem egyszerűen megvédi a saját produkcióját, hanem az ő szakmai véleményét is megkérdőjelezi.
Mondhat akármit. Nekem ne díszítsen a dalra negyvenötöt, ha az undorítóan hangzik szerintem. És abba ne kössön bele, hogy én ezt miért gondolom így
– jegyezte meg Marics. A Megasztárban ezúttal tehát nemcsak az énekhangok, hanem a vélemények is összecsaptak. Az, hogy mi lett a párbaj kimenetele, szombaton 19:45-től lesz látható a TV2 képernyőjén.