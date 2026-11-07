„Marics Peti tönkretette volna a karrierem” – Pyfu haverja ezért utasította vissza a Megasztár mesterét

Nagy visszhangot váltott ki a Megasztár egyik párbaja, amikor Marics Peti felajánlotta Giuliónak és Barninak, hogy duóként folytassák a versenyt. A mester úgy látta, hogy Barni produkciója meggyőzőbb volt, ezért neki adta volna a továbbjutást, de lehetőséget kínált arra is, hogy együtt menjenek tovább. Pyfu barátja azonban nemet mondott, és ezzel véget ért számára a tehetségkutató. Most TikTokon magyarázta el, miért hozta meg ezt a döntést.

Megasztár 2026: Marics Peti felajánlotta volna a továbbjutást, de a versenyző visszautasította (Fotó: Szabolcs László)

Giulio szerint a szólókarrierjét áldozta volna fel a Megasztár duóért

A fiatal énekes elmondta, hogy a Megasztár előtti hónapokban rengeteget dolgozott saját zenei projektjén, és attól tartott, hogy ha Barnival összeáll, ezek a dalok már nem jelenhetnének meg úgy, ahogyan eredetileg eltervezte.

Sokan kérdeztétek, hogy miért nem fogadtam el a párbaj után a duóba állást

– kezdte videóját Giulio, majd részletesen kifejtette az indokait.

Giulio nem fogadta el az ajánlatot (Fotó: TV2)

„A Megasztár előtti pár hónapban nagyon ráfeküdtem a zenélésre, el is készült hat videóklipem. Hogyha párba állok Barnival, akkor lehet, hogy ezeket a zenéket, videókat soha nem láthatjátok szóló projektként” – magyarázta, és azt is hozzátette, hogy szerinte nem lett volna szerencsés a közös munka.

Egy olyan valakivel együtt dolgozni, akivel nagyon nem illik össze az energiátok, mindkettőtöknek szenvedés. Szerintem nincsen itthon szükség több rapduóra, és bízom magamban annyira, hogy a projektem egyedül is megállja majd a helyét. Viszont ha elfogadom ezt a páros továbbjutást, akkor Marics Peti tönkretette volna a karrierem

– jelentette ki Giulio, aki tehát már nem juthatott tovább a Megaházba.