Hazugság, hogy Mata Ricsi bulizott a Megasztár párbaja előtt? – Kitálalt a bennfentes

A Megasztár legutóbbi adásában Mata Ricsi ismét a figyelem középpontjába került, miután felkészületlenül állt színpadra. A fiatal énekes a dalszöveget is papírról olvasta, ami a mestereknél és a műsorvezetőknél is kiverte a biztosítékot. Különösen nagy volt a felháborodás, mert Dallos Bogi korábban éppen Krizbai Teca helyett szavazott bizalmat Ricsinek, így sokan úgy érezték, a fiú nem hálálta meg a lehetőséget. Most azonban az egyik versenytársa, a várandós Dominika TikTok-videóban tisztázta a történteket.

Megasztár 2026: Mata Ricsi korábban az X-Faktor versenyzője volt, Krizbai Teca pedig a Csillag Születikben szerepelt (Fotó: TV2)

Kivágott Megasztár jelenetre derült fény

A műsorban Lékai-Kiss Ramóna külön rákérdezett Ricsinél, hogyan készült a produkciójára. A versenyző akkor azt mondta, hajnali háromkor feküdt le. Ekkor Ördög Nóra rákérdezett, hogy esetleg bulizás állhat-e ennek hátterében, amire Ricsi csak úgy felelt "valami olyasmi".

Dallos Bogi egyáltalán nem volt megelégedve Ricsi produkciójával (Fotó: TV2)

Most azonban Dominika, aki szintén a Megasztár 2026 versenyzője, TikTok-videóban árnyalta a történetet. Azt állítja, Ricsi csak viccelődött, amikor a bulizásról beszélt, a valóságban pedig egészen más miatt nem tudott pihenni.

Ezt nem tudhatjátok, de a Ricsi ezzel csak hülyéskedett. Viszont tényleg nem tudott aludni. És nem azért nem aludt, mert bulizgatott. Ez nem igaz! Csak ez is kicsit viccesre lett fogva, és sajnos így vágták be. Viszont az volt, hogy akikkel egy szobában volt, azok hajnali háromig dajdajoztak, nem voltak rá tekintettel, és nem tudott sajnos aludni

– árulta el Dominika. A történtek azért is kaptak ekkora figyelmet, mert Ricsi a párbajon valóban nehezen boldogult a dalszöveggel. Dallos Bogi csalódottan kérdőjelezte meg, hogy a versenyző egyáltalán akarja-e még a Megasztárt. Ördög Nóra pedig még keményebben fogalmazott: „Gyakorlatilag azt a bizalmat, amit a Bogi belefektetett, azt egyszerűen nem hálálta meg” – mondta. Bogi végül könnyek között búcsúzott Ricsitől, aki így tehát a párbajon alulmaradt, és már nem juthatott tovább a Megaházba.