A Megasztár 2026 élő show-jának egyik legizgalmasabb versenyzője Rubay Laci – akit a közönség még Az ének iskolája döntőseként és számos YouTube-on pörgő dalból is ismerhet – a színpadi próbák fáradalmai közepette mesélt arról, milyen mérföldkőhöz érkezett az élete és a karrierje. Az énekes nemcsak a korábbi mélypontjairól és a műsor nyújtotta esélyről beszélt őszintén, hanem arról a különleges kapocsról is, amely mesteréhez, T. Dannyhez fűzi. A két előadó ugyanis már öt évvel ezelőtt is sikeresen dolgozott együtt a Várj című közös dalon, amely többmilliós nézettséget hozott.

A Megasztár énekese már az Ének Iskolájában is remekelt anno (Fotó: Bors)

A Megasztár tehetsége jó példát szeretne mutatni a kislányának

Amikor Rubay Laci elindult a Megasztárban, külön öröm volt számára, hogy T. Danny az egyik mester. Úgy érezte, ha a rapper továbbviszi és együtt tudnak dolgozni, simán eljuthat egészen az élő adásokig, hiszen Dani pontosan ismeri a munkamódszerét, a működését és az érzéseit. Az énekes nyíltan vállalta, hogy komoly mélypontjai voltak az élete során: túl sok felesleges buli és olyan emberek vették körül, akik nem értékelték eléggé a munkáját. A fordulatot azonban nemcsak a zenei lehetőség és a zene mellett újra előtérbe kerülő boksz fegyelme, hanem az apaság is sürgette, hiszen ötéves kislánya már mindent ért, kérdez, és Laci semmiképp sem szeretné, ha rossz példát látna maga előtt:

A kislányam miatt is muszáj volt megváltoznom. Már ötéves, értelmes, kérdez és tisztában van a helyzettel – nem szeretném, ha rossz példát látna maga előtt, vagy olyan világba csöppenne, ami árt neki.

A mestere egyik dalát is előadja

Az élő show-ra egy saját dallal, valamint T. Danny No Woman, No Cry című számával készül, és bár a versenytársak közül jó viszonyt ápol Ignácz Péterrel, igazi riválist senkiben sem lát – saját magát tartja a legnagyobb ellenfelének. Úgy véli, a mezőnyben mindenki más karakter, ő pedig a hajlításokban és a finom éneklésben erős: „Nem érzek valódi riválist senkiben, holnap úgy kell színpadra lépnem, hogy a legjobb formámat hozzam. Saját magamnak tartom a legkeményebb mércét, és úgy érzem, megállom a helyemet.”