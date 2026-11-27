A Megasztár 2026 élő show-jának egyik legizgalmasabb versenyzője Rubay Laci – akit a közönség még Az ének iskolája döntőseként és számos YouTube-on pörgő dalból is ismerhet – a színpadi próbák fáradalmai közepette mesélt arról, milyen mérföldkőhöz érkezett az élete és a karrierje. Az énekes nemcsak a korábbi mélypontjairól és a műsor nyújtotta esélyről beszélt őszintén, hanem arról a különleges kapocsról is, amely mesteréhez, T. Dannyhez fűzi. A két előadó ugyanis már öt évvel ezelőtt is sikeresen dolgozott együtt a Várj című közös dalon, amely többmilliós nézettséget hozott.
A Megasztár tehetsége jó példát szeretne mutatni a kislányának
Amikor Rubay Laci elindult a Megasztárban, külön öröm volt számára, hogy T. Danny az egyik mester. Úgy érezte, ha a rapper továbbviszi és együtt tudnak dolgozni, simán eljuthat egészen az élő adásokig, hiszen Dani pontosan ismeri a munkamódszerét, a működését és az érzéseit. Az énekes nyíltan vállalta, hogy komoly mélypontjai voltak az élete során: túl sok felesleges buli és olyan emberek vették körül, akik nem értékelték eléggé a munkáját. A fordulatot azonban nemcsak a zenei lehetőség és a zene mellett újra előtérbe kerülő boksz fegyelme, hanem az apaság is sürgette, hiszen ötéves kislánya már mindent ért, kérdez, és Laci semmiképp sem szeretné, ha rossz példát látna maga előtt:
A kislányam miatt is muszáj volt megváltoznom. Már ötéves, értelmes, kérdez és tisztában van a helyzettel – nem szeretném, ha rossz példát látna maga előtt, vagy olyan világba csöppenne, ami árt neki.
A mestere egyik dalát is előadja
Az élő show-ra egy saját dallal, valamint T. Danny No Woman, No Cry című számával készül, és bár a versenytársak közül jó viszonyt ápol Ignácz Péterrel, igazi riválist senkiben sem lát – saját magát tartja a legnagyobb ellenfelének. Úgy véli, a mezőnyben mindenki más karakter, ő pedig a hajlításokban és a finom éneklésben erős: „Nem érzek valódi riválist senkiben, holnap úgy kell színpadra lépnem, hogy a legjobb formámat hozzam. Saját magamnak tartom a legkeményebb mércét, és úgy érzem, megállom a helyemet.”
A Megasztár első élő show-ja szombaton 19 órakor kezdődik a TV2 képernyőjén, a műsorból már öten ki fognak esni.
Rászoruló embereken szeretne segíteni
A jövőre nézve minőségi zenéket, klipeket, saját YouTube-csatornáját és akár egy újabb közös dalt is elképzelhetőnek tart T. Dannyvel, miközben a társadalmi szerepvállalás is kiemelt helyen szerepel a terveiben. Szeretne adakozni, segíteni a rászoruló és beteg gyerekeken, kórházakba vagy akár vakok intézetébe is ellátogatni, mert meggyőződése, hogy egy előadónak felelőssége van abban, mire használja a figyelmét és a közönségét: „A jövő évben szeretnék adakozni és segíteni a rászoruló, illetve beteg gyerekeken. Kórházakba és a vakok intézetébe is szívesen bemennék, mert szívvel-lélekkel oda akarok állni ott, ahol valódi segítségre van szükség.”