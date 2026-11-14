Kavarognak az érzelmek a Megasztárban: úgy tűnik, megszületett az első szerelem

A Megasztár forgatásai során Roli és Kátya között egyre inkább kialakult a szimpátia, és úgy tűnt, közelebb kerültek egymáshoz. A történet azonban váratlan fordulatot vett: a két énekesnek egymás ellen kellett párbajoznia. Roli ekkor már nem titkolta, hogy többet is el tudna képzelni Kátyával, aki hasonlóképp nyilatkozott a kialakuló románcról.
Szerelem szövődött a Megasztárban
Kátya története nem hétköznapi. Az énekesnő Moszkvából érkezett Magyarországra egykori férjével. Kapcsolatukról így nyilatkozott:
Moszkvából jöttem Magyarországra az exférjemmel. Nagyon boldogok voltunk, de sajnos végül elváltunk. Nagyon sírtam és szenvedtem, de Magyarországon mindent újrakezdek.
Úgy tűnik, a Megasztár nemcsak az énekesi karrierjében hozhat számára új lehetőségeket, hanem a magánéletében is. A forgatások alatt ugyanis Roli egyre nagyobb érdeklődést mutatott iránta. A két versenyző között már a párbaj előtt is érezhető volt a kölcsönös szimpátia. Roli rá is kérdezett Kátyánál, hogy szingli-e, a lány pedig elmondta, hogy jelenleg nincs párkapcsolata. Ezután Roli sem rejtette véka alá az érzéseit.
Nekem nagyon tetszik Kátya. Szeretnék a műsoron kívül is megismerkedni vele. Jó lenne valaki olyannal lenni, akinek, ha a szemébe nézek, azt érzem: Óha.
A vallomás után azonban nem sokáig maradhatott romantikus a hangulat, ugyanis a két énekesnek egymás ellen kellett bizonyítania a színpadon. A Megasztárban így a szimpátia mellett a versenyhelyzet is komoly próbatétel elé állította őket. Végül a párbaj győztese Roli lett, amit Herceg Erika zokon is vett, hiszen Kátya nagyon kiemelkedően teljesített, amit a többi zsűritag is elismert. Azonban aggodalomra semmi ok, Kátya végül megmenekült a veszélyzónából, így továbbra is figyelemmel kísérhetjük, hogyan alakul a két versenyző kapcsolata.