ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Megasztár

Kavarognak az érzelmek a Megasztárban: úgy tűnik, megszületett az első szerelem

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nemcsak a továbbjutásért, hanem úgy tűnik, egymás szívéért is versenyeznek. A Megasztár forgatásai alatt két versenyző igencsak közel került egymáshoz.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megasztárszerelemvallomás

A Megasztár forgatásai során Roli és Kátya között egyre inkább kialakult a szimpátia, és úgy tűnt, közelebb kerültek egymáshoz. A történet azonban váratlan fordulatot vett: a két énekesnek egymás ellen kellett párbajoznia. Roli ekkor már nem titkolta, hogy többet is el tudna képzelni Kátyával, aki hasonlóképp nyilatkozott a kialakuló románcról.

A Megasztár versenyzői romantikusan néznek egymásra.
A Megasztár 2026-ban már egy szerelem is kibontakozóban van (Fotó: TV2)

Szerelem szövődött a Megasztárban

Kátya története nem hétköznapi. Az énekesnő Moszkvából érkezett Magyarországra egykori férjével. Kapcsolatukról így nyilatkozott:

Moszkvából jöttem Magyarországra az exférjemmel. Nagyon boldogok voltunk, de sajnos végül elváltunk. Nagyon sírtam és szenvedtem, de Magyarországon mindent újrakezdek.

Úgy tűnik, a Megasztár nemcsak az énekesi karrierjében hozhat számára új lehetőségeket, hanem a magánéletében is. A forgatások alatt ugyanis Roli egyre nagyobb érdeklődést mutatott iránta. A két versenyző között már a párbaj előtt is érezhető volt a kölcsönös szimpátia. Roli rá is kérdezett Kátyánál, hogy szingli-e, a lány pedig elmondta, hogy jelenleg nincs párkapcsolata. Ezután Roli sem rejtette véka alá az érzéseit.

Roli fehér ingben beszél a kamerának.
Roli őszintén mesélt érzéseiről (Fotó: TV2)
Hazugság, hogy Mata Ricsi bulizott a Megasztár párbaja előtt? – Kitálalt a bennfentes
Dallos Bogi megszólalt, miért ejtette ki igazságtalanul Krizbai Tecát a Megasztárból – Teca meglepően reagált
Herceg Erika megszólalt az Origónak: elárulta, miért kapta el Dallos Bogi karját a Megasztár párbaján

Nekem nagyon tetszik Kátya. Szeretnék a műsoron kívül is megismerkedni vele. Jó lenne valaki olyannal lenni, akinek, ha a szemébe nézek, azt érzem: Óha.

A vallomás után azonban nem sokáig maradhatott romantikus a hangulat, ugyanis a két énekesnek egymás ellen kellett bizonyítania a színpadon. A Megasztárban így a szimpátia mellett a versenyhelyzet is komoly próbatétel elé állította őket. Végül a párbaj győztese Roli lett, amit Herceg Erika zokon is vett, hiszen Kátya nagyon kiemelkedően teljesített, amit a többi zsűritag is elismert. Azonban aggodalomra semmi ok, Kátya végül megmenekült a veszélyzónából, így továbbra is figyelemmel kísérhetjük, hogyan alakul a két versenyző kapcsolata.

Szóljon hozzá!