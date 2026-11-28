Miközben a tehetségkutatók élő adásai előtt rendszerint mindenki feszült és izgatott, T. Danny meglepően nyugodt tempóban készül a szombati rajtra. A Megasztár mestere két nagyon különböző karakterrel, Glazzard Olivérrel és Rubay Lacival vág neki a megmérettetésnek – előbbivel ráadásul már egy közös slágert is összehozott, mégis határozottan állítja, a neheze most már nagyrészt a fiúkon múlik.

T. Danny hamarosan debütál mesterként a Megasztár élő showjában (Fotó: Tumbász Hédi)

Kezdődik a Megasztár 2026 első élő showja

A műsor ezen szakaszában már élesedik a helyzet, és könnyen borulhat a stúdióban megszokott barátságos hangulat. T. Danny azonban egyelőre nem tart attól, hogy mestertársai beleállnának a csapatába, sőt, szerinte teljesen másról szól most a közös munka.

A mestertársak nyilván azért vannak, hogy segítsenek mind nekem, mind pedig a versenyzőknek, függetlenül attól, hogy kinél vannak. Szerintem ez a feladatunk; nem lehúzni, hanem építeni egymást. Mind ezen leszünk

– fejtette ki. Hogy ez a békés hozzáállás mennyire marad meg akkor is, amikor már tényleg a továbbjutás a tét, szombat este kiderül. T. Danny mindenesetre nem görcsöl rá a feladatra, és a megszokott hétköznapjait sem forgatta fel fenekestül a műsor. Sőt, a hajrá ellenére még az alvásból sem kellett visszavennie: „Szerencsére nem borult fel az életem, alszom is bőven eleget, de mindenképpen egy izgalmas időszak. A munka oroszlán része és terhe most a versenyzőkön van, be kell bizonyítaniuk, hogy érdemesek a győzelemre” – árulta el.

T. Danny már sejti, ki nyeri a műsort

A próbák során sem akadtak olyan viták, amelyek más évadokban gyakran megnehezítik a felkészülést. Míg sokszor napokig tartó győzködés előzi meg egy-egy dal kiválasztását, nála simán ment az egyeztetés a két énekessel. A kémia különösen Glazzard Olivérrel adott, hiszen a mester és tanítványa már korábban is dolgozott együtt, közös daluk komoly sikert aratott, ami láthatóan a felkészülésre is rányomta a bélyegét. T. Danny szerint azonban Rubay Lacival is ugyanilyen gördülékenyen haladt a munka: „Abszolút könnyű volt a versenyzőimmel, szuper dalokkal készülnek, szerintem csodás produkciókat fogunk látni és hallani.”