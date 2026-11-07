T. Danny két versenyzője emiatt lázadt fel a Megasztárban: a mester egyből hazaküldte őket

Úgy tűnik, a Megasztár középdöntője nemcsak a versenyzők tehetségét, hanem a hozzáállásukat is komoly próbatétel elé állítja. T. Danny csapatában két külön csoportban is vita alakult ki a dalválasztás miatt. Ildikó és István sem tudott azonosulni azzal a számmal, amelyet a társaikkal közösen választottak, és végül mindketten úgy döntöttek, hogy inkább feladnák a versenyt, mintsem olyan produkcióval álljanak színpadra, amelyet nem éreznek magukénak. Felmentek a színpadra, hogy ezt közöljék mesterükkel, aki ezt nem nézte jó szemmel.

Megasztár 2026: T. Danny nem győzködte a versenyzőket (Fotó: TV2)

Megasztár: Kökény Attila dala miatt robbant ki az első vita

T. Danny egyik csoportja egy Kökény Attila-dalt választott, Ildikónak azonban egyáltalán nem tetszett az ötlet. A többiek megpróbálták meggyőzni, hogy álljon be a közös produkcióba, ő azonban hajthatatlan maradt.

Én ezt nem fogom megcsinálni! Az nem oké, hogy öt embernek jó, de nekem nem

– jelentette ki Ildikó. A versenyző tehát nem akarta elfogadni a csapat döntését, és végül külön ment fel a színpadra, hogy személyesen közölje T. Dannyvel, hogy nem szeretné előadni a kiválasztott dalt.