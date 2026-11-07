T. Danny két versenyzője emiatt lázadt fel a Megasztárban: a mester egyből hazaküldte őket

Úgy tűnik, a Megasztár középdöntője nemcsak a versenyzők tehetségét, hanem a hozzáállásukat is komoly próbatétel elé állítja. T. Danny csapatában két külön csoportban is vita alakult ki a dalválasztás miatt. Ildikó és István sem tudott azonosulni azzal a számmal, amelyet a társaikkal közösen választottak, és végül mindketten úgy döntöttek, hogy inkább feladnák a versenyt, mintsem olyan produkcióval álljanak színpadra, amelyet nem éreznek magukénak. Felmentek a színpadra, hogy ezt közöljék mesterükkel, aki ezt nem nézte jó szemmel.
Megasztár: Kökény Attila dala miatt robbant ki az első vita
T. Danny egyik csoportja egy Kökény Attila-dalt választott, Ildikónak azonban egyáltalán nem tetszett az ötlet. A többiek megpróbálták meggyőzni, hogy álljon be a közös produkcióba, ő azonban hajthatatlan maradt.
Én ezt nem fogom megcsinálni! Az nem oké, hogy öt embernek jó, de nekem nem
– jelentette ki Ildikó. A versenyző tehát nem akarta elfogadni a csapat döntését, és végül külön ment fel a színpadra, hogy személyesen közölje T. Dannyvel, hogy nem szeretné előadni a kiválasztott dalt.
A másik csoportban István került hasonló helyzetbe. Neki sem tetszett a dalválasztás, ráadásul a felkészülési időt is kevésnek tartotta.
Meg akarnak arról győzni, hogy fél óra alatt meg lehet tanulni úgy egy dalt, hogy az olyan legyen, mint annak az éneklése, aki már ezt perfektül tudja
– magyarázta István. Ildikó és István végül külön-külön álltak T. Danny elé, hogy elmondják, miért nem vállalják a feladatot. A mester azonban nem akarta tovább húzni a helyzetet. Határozottan közölte velük, hogy ha nem szeretnének részt venni a produkcióban, akkor nincs értelme folytatniuk a versenyt:
Akkor ki kell, hogy mondjam, köszönöm, a versenynek neked itt vége
– mondta el mindkét versenyzőnek T. Danny.