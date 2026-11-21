Igencsak feszült pillanatokkal folytatódott a közös munka a TV2 Megasztár Megaházában: Ignácz Péter a középdöntőben egyszer már kiesett Guba Imivel szemben egy párbajban, ám Puskás-Dallos Bogi élt a lehetőséggel, és visszahívta őt a versenybe. A fiatal énekes azóta valósággal szárnyal, sőt időközben már a saját dala is megjelent, a középdöntős vereség miatt maradt sérelmeket azonban még nem beszélték át. A Megaházban ezért muszáj volt leülniük, és tiszta vizet önteniük a pohárba, mielőtt belevágnak a következő nagy feladatba, hiszen a feszültség már érezhetően ott lógott kettejük között a próbák során is.

A Megasztár 2026-os évadában a mesterek sem dőlhetnek hátra, a versenyzők őszintébbek, mint valaha (Fotó: TV2)

Újabb balhé a Megasztárban

Bogi nem is kertelt, rögtön rákérdezett arra, ami kettejük között maradt: „Van-e bármi neheztelés feléd az Imi felé?” Peti pedig nyíltan kimondta, mi bántotta a középdöntő óta: „A párbajfeladatnál megharagudtam rád, jobb voltam, tudtam a szöveget...” – vallotta be őszintén. A mester sem maradt adós a válasszal, és azonnal világossá tette, mi alapján hozta meg akkor a döntését:

Nem várhatod el tőlem, hogy te mondd meg nekem, mi alapján döntöm el, kiben látok nagyobb fantáziát. Nálad mindig a szívet, lelket hiányoltam. Manírosnak éreztelek egészen a Megaházig

– árulta el Bogi. Bár a beszélgetésben elhangzott néhány igazán csípős mondat, a feszültség végül egy őszinte, meleg ölelésben oldódott fel, ami mindkettőjüknek segített továbblépni. Ignácz Peti kisfilmjéből az is jól látszott, miért érzi úgy a versenyző, hogy sokszor rosszul ítélik meg: „A csapat egyik legbetonbiztosabb énekese vagyok, ami azért van, mert nagyon tudom, mit szeretnék, ezt nevezik profizmusnak. Pincér vagyok jelenleg, de az a célom, hogy csak a zenéléssel tudjak foglalkozni, ez az én utam.”

Hozzátette azt is, hogy eddigi élete során rengeteg előítélettel találkozott, és valójában ő teljesen más lelkülettel rendelkezik, csak mindig félreismerik – elmondása szerint pedig éppen a zenével tudja igazán kimutatni akkor az érzéseit, amikor szavakkal nehezebb.

Lehet szavazni a legjobb Csillagdalra

Az ölelésre és a békülésre pedig most különösen nagy szükség volt a Megaházban, hiszen mind a négy mesternek dalt kellett írnia a versenyzőivel. Az elkészült szerzeményekre a nézők szavazhatnak majd, a négy dal közül a legjobb pedig a műsor hivatalos Csillagdala lesz, így a Megaházban most mindenki a maximumot próbálta kihozni magából.