Meghalt A szökés és a Mike Hammer sztárja

85 éves korában meghalt Stacy Keach, az amerikai színjátszás egyik sokoldalú alakja, akit világszerte a kemény magándetektív, Mike Hammer szerepében ismertek meg. A színész kedden, a lengyelországi Magdalenkában található otthonában hunyt el, miután hosszú ideje súlyos szívbetegséggel és szívelégtelenséggel küzdött – adta hírül az AP NEWS.

Meghalt Stacy Keach amerikai színész

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Shakespeare hőseitől a legendás magándetektívig

Stacy Keach pályafutása jóval túlmutatott a televíziós sikereken. A színpadon a klasszikus drámairodalom legnagyobb alakjait formálta meg: Hamlet, III. Richárd és Lear király szerepében is bizonyított.

Buffalo Billként Tony-díjra jelölték, Ernest Hemingway alakításáért pedig Golden Globe-díjat kapott.

A mozivásznon szintén számos emlékezetes karaktert játszott. Feltűnt többek között a Nebraska, az Amerikai história X és A Bourne-hagyaték című filmekben, később pedig A szökés (Prison Break) című sorozatban egy börtönigazgató szerepében láthatták a nézők.

Az volt a célom, hogy a lehető legváltozatosabb szerepeket játsszam. Valószínűleg ez ártott is a karrieremnek

– mondta 2012-ben. Mint fogalmazott, döntéseinek ára volt, de semmiért nem mondott volna le arról, hogy Hamletet, III. Richárdot és Lear királyt is életre kelthette.

A színész John Huston rendezővel is többször dolgozott együtt, többek között a Bunyósok és a Roy Bean bíró élete és kora című filmekben. Játszott a Vágóhíd négy keréken, a Jesse James balladája és a Kiborgtanárok című alkotásokban is.

Stacy Keach Doc Holliday szerepében Frank Perry 1971-es filmjében.

Fotó: FRANK PERRY FILMS INC / AFP

Kokain miatt börtönbe került, mégis visszatért a csúcsra

Stacy Keach életének egyik legsúlyosabb fordulópontja 1984-ben következett be. A londoni Heathrow repülőtéren őrizetbe vették, miután 1,3 uncia, vagyis mintegy 37 gramm kokaint próbált Nagy-Britanniába csempészni. A drogot egy borotvahabos flakonban, valamint poggyászának más részeiben rejtette el. Titkárnőjét szintén letartóztatták.

Kilenc hónap szabadságvesztésre ítélték, amelyből hat hónapot töltött le a Reading börtönben.

Későbbi önéletrajzában élete mélypontjaként emlékezett vissza erre az időszakra, amelyet rendkívül magányosnak és nyomasztónak nevezett.