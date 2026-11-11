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stacy keach

Meghalt A szökés és a Mike Hammer sztárja

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Meghalt Stacy Keach, az amerikai színjátszás legendás alakja. A színész Mike Hammerként szerzett világhírnevet, majd a Prison Break egyik meghatározó szereplőjeként tért vissza a televízióba.
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stacy keachmike hammermeghalt

85 éves korában meghalt Stacy Keach, az amerikai színjátszás egyik sokoldalú alakja, akit világszerte a kemény magándetektív, Mike Hammer szerepében ismertek meg. A színész kedden, a lengyelországi Magdalenkában található otthonában hunyt el, miután hosszú ideje súlyos szívbetegséggel és szívelégtelenséggel küzdött – adta hírül az AP NEWS.  

Meghalt
Meghalt Stacy Keach amerikai színész
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Shakespeare hőseitől a legendás magándetektívig

Stacy Keach pályafutása jóval túlmutatott a televíziós sikereken. A színpadon a klasszikus drámairodalom legnagyobb alakjait formálta meg: Hamlet, III. Richárd és Lear király szerepében is bizonyított. 

Buffalo Billként Tony-díjra jelölték, Ernest Hemingway alakításáért pedig Golden Globe-díjat kapott.

A mozivásznon szintén számos emlékezetes karaktert játszott. Feltűnt többek között a Nebraska, az Amerikai história X és A Bourne-hagyaték című filmekben, később pedig A szökés (Prison Break) című sorozatban egy börtönigazgató szerepében láthatták a nézők.

Az volt a célom, hogy a lehető legváltozatosabb szerepeket játsszam. Valószínűleg ez ártott is a karrieremnek

 – mondta 2012-ben. Mint fogalmazott, döntéseinek ára volt, de semmiért nem mondott volna le arról, hogy Hamletet, III. Richárdot és Lear királyt is életre kelthette.

A színész John Huston rendezővel is többször dolgozott együtt, többek között a Bunyósok és a Roy Bean bíró élete és kora című filmekben. Játszott a Vágóhíd négy keréken, a Jesse James balladája és a Kiborgtanárok című alkotásokban is. 

Doc Holliday Doc 1971 Real Frank Perry Stacy Keach. Collection Christophel © Frank Perry Films Inc (Photo by Frank Perry Films Inc / Collection ChristopheL via AFP)
Stacy Keach Doc Holliday szerepében Frank Perry 1971-es filmjében.
Fotó: FRANK PERRY FILMS INC / AFP

Kokain miatt börtönbe került, mégis visszatért a csúcsra

Stacy Keach életének egyik legsúlyosabb fordulópontja 1984-ben következett be. A londoni Heathrow repülőtéren őrizetbe vették, miután 1,3 uncia, vagyis mintegy 37 gramm kokaint próbált Nagy-Britanniába csempészni. A drogot egy borotvahabos flakonban, valamint poggyászának más részeiben rejtette el. Titkárnőjét szintén letartóztatták.

Kilenc hónap szabadságvesztésre ítélték, amelyből hat hónapot töltött le a Reading börtönben. 

Későbbi önéletrajzában élete mélypontjaként emlékezett vissza erre az időszakra, amelyet rendkívül magányosnak és nyomasztónak nevezett.

Szabadulása után nyíltan beszélt a kábítószer-függőséggel folytatott küzdelméről. Egyetemi kampuszokon és rehabilitációs központokban is felszólalt, valamint az amerikai kongresszus előtt vallott arról, miként vált a szer rabjává.

US actor Stacy Keach arrives for the 14th Oldenburg Filmfestival in Oldenburg, Germany, 12 September 2007. Keach is guest of honour to the festival and presides the jury. Photo: Ingo Wagner (Photo by INGO WAGNER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: INGO WAGNER / DPA/AFP

A botrány nem törte ketté a pályafutását. 

Röviddel kiengedése után ismét munkába állt, majd 1986-ban Mike Hammerként is visszatért a képernyőre.

A színész 2017-ben szívrohamot kapott a chicagói színpadon a Hemingwayről szóló Pamplona című egyszemélyes előadás közben. A produkciót ezt követően leállították.

Felesége, Malgosia Tomassi Keach közlése szerint a színész hosszú és nehéz küzdelmet követően, súlyos szívbetegség és szívelégtelenség következtében hunyt el.

Stacy Keach négyszer nősült. Utolsó feleségével, a lengyel színésznő Malgosia Tomassival a Mike Hammer-sorozat forgatásán ismerkedett meg, és 1986-ban házasodtak össze. Két gyermekük született, Shannon és Karolina.

 

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