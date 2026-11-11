Meghalt A szökés és a Mike Hammer sztárja

85 éves korában meghalt Stacy Keach, az amerikai színjátszás egyik sokoldalú alakja, akit világszerte a kemény magándetektív, Mike Hammer szerepében ismertek meg. A színész kedden, a lengyelországi Magdalenkában található otthonában hunyt el, miután hosszú ideje súlyos szívbetegséggel és szívelégtelenséggel küzdött – adta hírül az AP NEWS.
Shakespeare hőseitől a legendás magándetektívig
Stacy Keach pályafutása jóval túlmutatott a televíziós sikereken. A színpadon a klasszikus drámairodalom legnagyobb alakjait formálta meg: Hamlet, III. Richárd és Lear király szerepében is bizonyított.
Buffalo Billként Tony-díjra jelölték, Ernest Hemingway alakításáért pedig Golden Globe-díjat kapott.
A mozivásznon szintén számos emlékezetes karaktert játszott. Feltűnt többek között a Nebraska, az Amerikai história X és A Bourne-hagyaték című filmekben, később pedig A szökés (Prison Break) című sorozatban egy börtönigazgató szerepében láthatták a nézők.
Az volt a célom, hogy a lehető legváltozatosabb szerepeket játsszam. Valószínűleg ez ártott is a karrieremnek
– mondta 2012-ben. Mint fogalmazott, döntéseinek ára volt, de semmiért nem mondott volna le arról, hogy Hamletet, III. Richárdot és Lear királyt is életre kelthette.
A színész John Huston rendezővel is többször dolgozott együtt, többek között a Bunyósok és a Roy Bean bíró élete és kora című filmekben. Játszott a Vágóhíd négy keréken, a Jesse James balladája és a Kiborgtanárok című alkotásokban is.
Kokain miatt börtönbe került, mégis visszatért a csúcsra
Stacy Keach életének egyik legsúlyosabb fordulópontja 1984-ben következett be. A londoni Heathrow repülőtéren őrizetbe vették, miután 1,3 uncia, vagyis mintegy 37 gramm kokaint próbált Nagy-Britanniába csempészni. A drogot egy borotvahabos flakonban, valamint poggyászának más részeiben rejtette el. Titkárnőjét szintén letartóztatták.
Kilenc hónap szabadságvesztésre ítélték, amelyből hat hónapot töltött le a Reading börtönben.
Későbbi önéletrajzában élete mélypontjaként emlékezett vissza erre az időszakra, amelyet rendkívül magányosnak és nyomasztónak nevezett.
Szabadulása után nyíltan beszélt a kábítószer-függőséggel folytatott küzdelméről. Egyetemi kampuszokon és rehabilitációs központokban is felszólalt, valamint az amerikai kongresszus előtt vallott arról, miként vált a szer rabjává.
A botrány nem törte ketté a pályafutását.
Röviddel kiengedése után ismét munkába állt, majd 1986-ban Mike Hammerként is visszatért a képernyőre.
A színész 2017-ben szívrohamot kapott a chicagói színpadon a Hemingwayről szóló Pamplona című egyszemélyes előadás közben. A produkciót ezt követően leállították.
Felesége, Malgosia Tomassi Keach közlése szerint a színész hosszú és nehéz küzdelmet követően, súlyos szívbetegség és szívelégtelenség következtében hunyt el.
Stacy Keach négyszer nősült. Utolsó feleségével, a lengyel színésznő Malgosia Tomassival a Mike Hammer-sorozat forgatásán ismerkedett meg, és 1986-ban házasodtak össze. Két gyermekük született, Shannon és Karolina.