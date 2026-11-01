Kitört a botrány Meghan Markle körül, már petíciót indítottak ellene

Újabb kellemetlen fordulattal kell szembenéznie Meghan Markle-nek. A sussexi hercegné nemrég jelentette be, hogy 2027-ben visszatér Ausztráliába, ahol a Junior MasterChef Australia című főzőműsorban szerepel majd. A hírt azonban korántsem fogadta mindenki kitörő lelkesedéssel.
A brit Express beszámolója szerint az ausztrál nézők egy része annyira elégedetlen a döntéssel, hogy petíciót indított Meghan Markle szerepeltetése ellen. A tiltakozók azt szeretnék elérni, hogy a televíziós produkció inkább egy helyi séfnek biztosítson lehetőséget.
Meghan Markle népszerűsége mélypontra került
A hercegné körüli botrányról Hilary Fordwich királyi szakértő is megszólalt, aki szerint a tiltakozás hátterében Meghan Markle megítélésének folyamatos romlása állhat.
A szakértő arra emlékeztetett, hogy a legutóbbi brit YouGov-felmérésben Meghan a királyi család legkevésbé kedvelt tagjai közé került. A hercegnét a megkérdezettek mindössze 20 százaléka ítélte meg pozitívan, miközben 68 százalékuk kedvezőtlen véleménnyel volt róla.
Fordwich szerint sokan máig neheztelnek Meghanre és Harry hercegre azért, ahogyan a királyi családdal fennálló konfliktusaikat nyilvánosságra hozták.
A szakértő különösen élesen bírálta a hercegné hitelességét. Véleménye szerint a közvélemény egy része ellentmondást lát Meghan nyilvános kijelentései és üzleti tevékenysége között.
Példaként azt említette, hogy miközben a hercegné korábban a közösségi média gyermekekre gyakorolt káros hatásaira figyelmeztetett, saját családi életét is felhasználja nyilvános szerepléseiben.
Fordwich úgy véli, ezek az ellentmondások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyes nézők már a televíziós visszatérésének hírére is elutasítóan reagálnak.
Az ausztrálok közül sokan nem kérnek Harry herceg feleségéből
A News24 műsorvezetője, Samara Weaving szintén megkérdőjelezte a televíziós csatorna döntését. Szerinte nehezen érthető, miért éppen Meghan Markle kapott lehetőséget a műsorban, amikor Ausztráliában számos tehetséges, szakmailag elismert séf dolgozik.
A műsorvezető azt is felvetette, hogy a hercegné szerepeltetése jelentős költséget jelenthet a produkciónak, miközben kérdéses, hogy a népszerűségi mutatói alapján megéri-e a befektetés.
Az Express Melbourne utcáin is megkérdezte az embereket Meghan visszatéréséről. Többen kifejezetten elutasítóan nyilatkoztak, és úgy vélték, egy ausztrál szakács megfelelőbb választás lenne.
Mások ugyanakkor nem értették a felháborodást, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a hercegné ismertsége új nézőket vonzhat a műsorhoz.
Meghan Markle mégis izgatottan készül a visszatérésre
A tiltakozás ellenére Meghan Markle egyelőre nem változtatott tervein. A hercegné várhatóan 2027-ben néhány hetet tölt Melbourne-ben, ahol a fiatal tehetségeket bemutató főzőverseny forgatásán vesz részt. A produkció hivatalos tájékoztatása szerint Meghan különleges vendégként csatlakozik a műsorhoz, amelynek házigazdája Poh Ling Yeow lesz.
Harry herceg felesége korábban, 2026 áprilisában már vendégzsűriként szerepelt a MasterChef Australia műsorában, és elmondása szerint rendkívül jól érezte magát. A hercegné azt is hangsúlyozta, hogy saját gyermekeivel, Archie-val és Lilibettel is szeret főzni, ezért különösen örül annak, hogy fiatal versenyzőkkel dolgozhat együtt.
A televíziós társaság számára ugyanakkor kedvező előjel, hogy Meghan korábbi szereplése kiemelkedő nézettséget hozott: az adott adás a műsor legnagyobb vasárnapi közönségét vonzotta 2023 óta.
Így egyelőre kérdéses, hogy a mostani tiltakozás valóban árt-e Meghan Markle televíziós visszatérésének, vagy a körülötte kialakult botrány végül még nagyobb érdeklődést kelt a műsor iránt.