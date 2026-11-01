Újabb kellemetlen fordulattal kell szembenéznie Meghan Markle-nek. A sussexi hercegné nemrég jelentette be, hogy 2027-ben visszatér Ausztráliába, ahol a Junior MasterChef Australia című főzőműsorban szerepel majd. A hírt azonban korántsem fogadta mindenki kitörő lelkesedéssel.

Kitört a botrány Meghan Markle körül, már petíciót indítottak ellene - Fotó: JOE GIDDENS / POOL

A brit Express beszámolója szerint az ausztrál nézők egy része annyira elégedetlen a döntéssel, hogy petíciót indított Meghan Markle szerepeltetése ellen. A tiltakozók azt szeretnék elérni, hogy a televíziós produkció inkább egy helyi séfnek biztosítson lehetőséget.

Meghan Markle népszerűsége mélypontra került

A hercegné körüli botrányról Hilary Fordwich királyi szakértő is megszólalt, aki szerint a tiltakozás hátterében Meghan Markle megítélésének folyamatos romlása állhat.

A szakértő arra emlékeztetett, hogy a legutóbbi brit YouGov-felmérésben Meghan a királyi család legkevésbé kedvelt tagjai közé került. A hercegnét a megkérdezettek mindössze 20 százaléka ítélte meg pozitívan, miközben 68 százalékuk kedvezőtlen véleménnyel volt róla.

Fordwich szerint sokan máig neheztelnek Meghanre és Harry hercegre azért, ahogyan a királyi családdal fennálló konfliktusaikat nyilvánosságra hozták.

A szakértő különösen élesen bírálta a hercegné hitelességét. Véleménye szerint a közvélemény egy része ellentmondást lát Meghan nyilvános kijelentései és üzleti tevékenysége között.

Példaként azt említette, hogy miközben a hercegné korábban a közösségi média gyermekekre gyakorolt káros hatásaira figyelmeztetett, saját családi életét is felhasználja nyilvános szerepléseiben.

Fordwich úgy véli, ezek az ellentmondások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egyes nézők már a televíziós visszatérésének hírére is elutasítóan reagálnak.

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A News24 műsorvezetője, Samara Weaving szintén megkérdőjelezte a televíziós csatorna döntését. Szerinte nehezen érthető, miért éppen Meghan Markle kapott lehetőséget a műsorban, amikor Ausztráliában számos tehetséges, szakmailag elismert séf dolgozik.

A műsorvezető azt is felvetette, hogy a hercegné szerepeltetése jelentős költséget jelenthet a produkciónak, miközben kérdéses, hogy a népszerűségi mutatói alapján megéri-e a befektetés.

Az Express Melbourne utcáin is megkérdezte az embereket Meghan visszatéréséről. Többen kifejezetten elutasítóan nyilatkoztak, és úgy vélték, egy ausztrál szakács megfelelőbb választás lenne.