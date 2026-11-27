A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház megrázó hírt közölt ma délután. „A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a sérült életének megmentéséért tett erőfeszítésekhez. A kórház valamennyi munkatársa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak” – írták. Csuti az Origo újságírójától tudta meg a tragikus hírt és nehezen tudta rávenni magát, hogy pár szóban nyilatkozzon lapunknak.

A mezőkövesdi vonatbaleset áldozatáról már többen emlékeznek meg a közösségi oldalakon (Fotó: Olvasói)

A mezőkövesdi vonatbaleset Csutit is felkavarta

A TV2 Újratervezés műsorvezetője segítséget kért a követőitől, hogy Viviána megfelelő mennyiségű vért kaphasson.

Tegnap jó szívvel és boldogan feküdtem le, mivel nagyon sok hozzászólás érkezett a poszt alá, hogy elindultak vért adni az emberek. Bíztam benne, hogy az összefogás ismét nyerni fog, de sajnos nem így lett. Nem szeretném beleképzelni magam a szülők helyzetébe

– jelentette ki lapunknak Szabó András.

„Édesapaként még rosszabb hallani egy ilyen hírről, mivel akarva akaratlanul beugrik a kérdés, hogy mi lett volna, ha az én gyerekemmel történik ez?” – mondta az üzletember.

Csuti édesanyja pontosan tudja, milyen elveszíteni egy gyermeket (Fotó: Mediaworks)

Személyes tapasztalata szerint is feldolgozhatatlan egy ekkora veszteség

Ott álltam édesanyám mellett, amikor eltemettük a testvéremet. Ha neki nincsenek az unokák, akkor nem tudom, most mi lenne vele. Őszinte részvétem és sok erőt kívánok a családnak

– üzente Viviána szeretteinek Csuti.

Stósz Viviána Lilla tragédiája az egész országot megrázta, mivel már most többen emlékeznek meg róla a közösségi oldalukon.