Egy egész ország gyászolja azt a mindössze 18 éves egyetemista lányt, aki a kedd esti mezőkövesdi vonatbalesetben szenvedett felfoghatatlan sérüléseket, és bár az orvosok napokig küzdöttek az életéért, pénteken a miskolci kórházban elhunyt. A tragédia körülményei megrázóak, a Hernád-Zemplén InterCity ajtaja leszállás közben odacsukta a fiatal lány táskájának pántját, a már elinduló szerelvény pedig több száz méteren át magával vonszolta őt. A súlyos roncsolódások miatt a lány mindkét lábát amputálni kellett, és hiába fogott össze az ország a rekordgyorsaságú véradással, a szervezete végül feladta a harcot.

A mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt lány esetéről Dopeman is kifejtette a véleményét (Fotó: Facebook)

Dopeman szerint nincs helye a politikának a mezőkövesdi vonatbalesetben

A felfoghatatlan családi gyász árnyékában azonban hamar elszabadultak a politikai indulatok, ami mellett a szókimondó rapper, Dopeman sem tudott szó nélkül elmenni. A Hír TV adásában őszinte megrendüléssel, ugyanakkor erős kritikával illette a közéleti szereplők reakcióit.

Szégyen, hogy a politika egyáltalán felmerült ebben az ügyben. Egy tizenéves lány élete ért véget. Nem tudom azt mondani, hogy mindennek a világon értelme van, mert egy ok-okozati láncban élünk, de ez egy felfoghatatlan tragédia a szüleinek. Neki szerencsére már nem fáj – fene tudja, milyen élet várt volna rá azokkal a súlyos sérülésekkel, amelyeket elszenvedett. A szívem szakad meg!

– fogalmazott megtörten a zenész. Dopeman szerint elfogadhatatlan, hogy egy fiatal élet elvesztése kapcsán egyesek felelősöket keresnek a politikai térfélen, miközben a család éppen a legnehezebb óráit éli.

Üzengetés helyet megfelelő részvétnyilvánítás kellett volna?

„Annyira méltatlan és undorító, hogy a politika ráteszi erre a tenyerét! Komolyan, egy ilyen tragédia kapcsán is a volt kormány felelősségével kell foglalkozni? Ebben a dologban a politikának semmilyen felelőssége nincsen. Az élet zajlik, súrlódások vannak: megy egy vonat, történik egy figyelmetlenség, egy rosszul összeakadó rendszer, és megtörténik a baj. Értelmezzük már a rendszert annak, ami! Történt egy tragikus baleset, ami mérhetetlen fájdalmat okoz” – fakadt ki a rapper.