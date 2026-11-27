Felfoghatatlan tragédia rázta meg az egész országot, péntek kora délután a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház hivatalosan is bejelentette, hogy az orvosok napokig tartó, megfeszített küzdelme és a példátlan országos összefogás ellenére elhunyt a mezőkövesdi vonatbaleset fiatal áldozata. A mindössze 18 éves, elsőéves egyetemista lány, Stósz Viviána Lilla kedden kora este szenvedett súlyos balesetet, amikor a szüleihez tartott hazafelé. Leszállás közben a Hernád-Zemplén Intercity ajtaja rácsukódott a táskája pántjára, a karja pedig beakadt, így az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta magával. Bár a lány életéért az egész ország egy emberként szorított, és tömegek mozdultak meg az irányított véradásért is, a fiatal szervezete végül feladta a harcot.

Stósz Viviána Lilla, a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata pénteken vesztette életét (Fotó: Facebook)

Elhunyt a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata: gyászol a sztárvilág

A szívszorító gyászhír pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és a sztárvilág ismert alakjait sem hagyta hidegen. A hírességek mély megrendüléssel fogadták, hogy a súlyos roncsolódások és a kétoldali amputáció után már nem tudták megmenteni a tehetséges fiatal lány életét, és egymás után fejezték ki együttérzésüket a gyászoló szülőknek.

A részvétnyilvánítók sorában elsőként Hajdú Péter is megszólalt, aki szűkszavúan, mégis mély fájdalommal búcsúzott a közösségi oldalán: „Nyugodj békében” – írta a műsorvezető. Hasonlóan rövid, megrendült üzenettel csatlakozott a gyászolókhoz Gáspár Győző is, aki szintén a „Nyugodj békében!” szavakkal adózott a tragikus körülmények között elhunyt lány emléke előtt.

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A színésznők közül Ábel Anita megható sorokkal fordult a felfoghatatlan veszteséget átélő hozzátartozók felé. Bejegyzésében így fogalmazott: „Viviána... sok erőt a családnak! Őszinte részvétem.” Balázs Andi pedig szavak nélkül fejezte ki gyászát: a színésznő egy angyalszárnyat és egy fehér szívet ábrázoló szimbólumot osztott meg, ezzel tisztelegve a 18 éves egyetemista emléke előtt. Mohamed Fatima, az aranytorkú énekesnő Instagram-sztorijában posztolta Viviána fotóját, amihez ennyit írt: „Nyugodj békében, kislány”.