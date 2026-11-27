Felfoghatatlan tragédia rázta meg az egész országot, péntek kora délután a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház hivatalosan is bejelentette, hogy az orvosok napokig tartó, megfeszített küzdelme és a példátlan országos összefogás ellenére elhunyt a mezőkövesdi vonatbaleset fiatal áldozata. A mindössze 18 éves, elsőéves egyetemista lány, Stósz Viviána Lilla kedden kora este szenvedett súlyos balesetet, amikor a szüleihez tartott hazafelé. Leszállás közben a Hernád-Zemplén Intercity ajtaja rácsukódott a táskája pántjára, a karja pedig beakadt, így az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül vonszolta magával. Bár a lány életéért az egész ország egy emberként szorított, és tömegek mozdultak meg az irányított véradásért is, a fiatal szervezete végül feladta a harcot.
Elhunyt a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata: gyászol a sztárvilág
A szívszorító gyászhír pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és a sztárvilág ismert alakjait sem hagyta hidegen. A hírességek mély megrendüléssel fogadták, hogy a súlyos roncsolódások és a kétoldali amputáció után már nem tudták megmenteni a tehetséges fiatal lány életét, és egymás után fejezték ki együttérzésüket a gyászoló szülőknek.
A részvétnyilvánítók sorában elsőként Hajdú Péter is megszólalt, aki szűkszavúan, mégis mély fájdalommal búcsúzott a közösségi oldalán: „Nyugodj békében” – írta a műsorvezető. Hasonlóan rövid, megrendült üzenettel csatlakozott a gyászolókhoz Gáspár Győző is, aki szintén a „Nyugodj békében!” szavakkal adózott a tragikus körülmények között elhunyt lány emléke előtt.
Lotfi Begi összeomlott
A színésznők közül Ábel Anita megható sorokkal fordult a felfoghatatlan veszteséget átélő hozzátartozók felé. Bejegyzésében így fogalmazott: „Viviána... sok erőt a családnak! Őszinte részvétem.” Balázs Andi pedig szavak nélkül fejezte ki gyászát: a színésznő egy angyalszárnyat és egy fehér szívet ábrázoló szimbólumot osztott meg, ezzel tisztelegve a 18 éves egyetemista emléke előtt. Mohamed Fatima, az aranytorkú énekesnő Instagram-sztorijában posztolta Viviána fotóját, amihez ennyit írt: „Nyugodj békében, kislány”.
A legmegrázóbb üzenetet Lotfi Begi tette közzé, akit szülőként különösen mélyen érintett a fiatal lány halála, hiszen édesapja korábban még arról beszélt, hogy már csak az imában bíznak. A népszerű lemezlovas így írt a tragédiáról:
El sem tudom képzelni, milyen fájdalmat él át most a család. Apaként mélyen megrendít, ha arra gondolok, min mennek keresztül ezekben a napokban. Őszinte részvétem a családnak és mindazoknak, akik szerették. Sok erőt kívánok a gyászban!
Ezek az üzenetek is jól mutatják, mennyire megrendítette az embereket ez a tragédia. Miközben az egész ország osztozik a család fájdalmában, a közösségi oldalakon ezrek mellett a hírességek is csendes főhajtással kísérik utolsó útjára a fiatal lányt.