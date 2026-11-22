Hivatalosan is összekötötte az életét Miley Cyrus és Maxx Morando. Az énekesnő és zenész szerelme a hírek szerint november 21-én házasodott össze Palm Springsben, miután tavaly decemberben bejelentették, hogy eljegyezték egymást.

Miley Cyrus másodszor is férjhez ment / Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Miley Cyrus másodszor is férjhez ment

Az esküvővel kapcsolatban kevés információ látott napvilágot, mivel a pár mindent teljes titokban intézett. 2026 márciusában egy bennfentes súgta meg, hogy a szerelmesek nem terveznek nagy menyegzőt, inkább egy kisebb, de annál jelentőségteljesebb esemény keretében szeretnék kimondani a boldogító igent.

Az énekesnő 2025 decemberében jelentette be az eljegyzést; ekkor az Avatar: Tűz és hamu premierjén jelent meg a párjával, ahol az eljegyzési gyűrűjét is megvillantotta. A 27 éves Morando pedig júliusban a Wonderlandnek beszélt arról, hogyan találkozott először Cyrusszal 2021-ben, egy vakrandi során, amely után elválaszthatatlanokká váltak - írja az Elle.

Miley Cyrus egyébként korábban már volt férjnél: 2018-ban ment hozzá Chris Hemsworth ugyancsak színész öccséhez, Liam Hemsworthhöz, a házasság azonban 2020-ban válással ért véget.