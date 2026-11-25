Jennifer Barreto 116 induló közül nyerte meg a 75. Miss Universe világversenyt. A San Juanban rendezett döntőben a tavalyi győztes, a mexikói Fátima Bosch adta át neki a koronát. Puerto Rico ezzel hatodszor nyerte meg a versenyt. A második helyen a dominikai Melissa Núñez, a harmadikon a venezuelai Clara Vegas végzett – számolt be a CNN.

A 27 éves Jennifer Barreto-t választották a világ szegszebb nőjének a 75. Miss Universe versenyen

Fotó: JAYDEE LEE / AFP

Jennifer Barreto 116 induló közül nyerte el a Miss Universe koronáját

A szervezők három éve törölték el a házas és gyermekes nők nevezését tiltó szabályt. Barreto egy hétéves kislány édesanyja, és két mesterdiplomája van. A döntőben a mesterséges intelligencia térnyeréséről kapott kérdést. Válaszában arról beszélt, hogy az emberi értékeket az mutatja meg, összhangban vannak-e a tetteink a szavainkkal.