Péntek hajnalban érkezett haza Magyarországra Kiss Kamilla, aki az elmúlt két és fél hétben 116 ország képviselője között versenyzett a Puerto Rico-i Miss Universe világversenyen. A magyar szépségkirálynő életre szóló élményekkel, új barátságokkal és számos különleges történettel tért haza: mesélt a hajnali négyórás kelésekről, az akár tízórás koreográfiai próbákról és arról is, hogyan mutatta be Magyarországot a nemzetközi mezőnyben. Édesanyja és párja egészen a Karib-térségig utaztak, hogy a helyszínen szurkoljanak neki. Kamillára itthon már új feladatok várnak: az adventi időszakban az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvánnyal közösen vesz részt jótékonysági programokon.

A Miss Universe Hungary győztese egy betegséggel is megküzdött a világversenyen (Fotó: Miss Universe Hungary)

A Miss Universe Hungary győztese hazaérkezett a világversenyről

A televízióban látott csillogó estélyi ruhák és látványos színpadi produkciók mögött többhetes, intenzív felkészülés áll. A San Juanban megrendezett, 75. Miss Universe világverseny résztvevői már az első napoktól kezdve forgatásokon, fotózásokon, interjúkon és divatbemutatókon vettek részt. Kamilla egyik első programja egy trópusi esőerdőben zajló forgatás volt, néhány nappal később pedig megkezdődtek a nagyszabású színpadi produkciók próbái is.

„Nagyon kedvesen fogadtak minket, és már az elejétől kezdve nagyon barátságosak voltak a lányok is. A stáb pedig kiemelkedően profi volt, rengeteg különleges fotózáson és forgatáson vehettünk részt” – idézte fel Kiss Kamilla, a Miss Universe Hungary 2026 győztese.

A változatos programok és a világdöntőre való felkészülés természetesen komoly állóképességet is igényelt.

Mindennap hajnali négykor keltünk, és általában éjfél körül értünk vissza a szállásra. Utána még hajat mostunk, így előfordult, hogy éjjel kettőkor feküdtünk le. A leghosszabb idő, amit egyhuzamban aludtam, öt óra volt, egyébként nagyjából három órát aludtunk éjszakánként. Ahogy közeledett a döntő, egyre hosszabbak lettek a koreográfiai próbák, voltak nyolc-tíz órás próbáink is

– mesélte.

A karibi éghajlathoz és a légkondicionált helyiségekhez sem volt mindig könnyű alkalmazkodni. A szabadban akár 35 fokos is lehetett a hőérzet, miközben a beltéri helyszíneken gyakran csak 18 fok volt. Kamilla szerint a verseny ideje alatt negyven-hatvan résztvevő betegedett meg, és néhányan orvosi, illetve kórházi ellátást is igénybe vettek. A magyar szépségkirálynő is megbetegedett, az egyik napi programot lázcsillapító segítségével tudta csak teljesíteni.