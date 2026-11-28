Péntek hajnalban érkezett haza Magyarországra Kiss Kamilla, aki az elmúlt két és fél hétben 116 ország képviselője között versenyzett a Puerto Rico-i Miss Universe világversenyen. A magyar szépségkirálynő életre szóló élményekkel, új barátságokkal és számos különleges történettel tért haza: mesélt a hajnali négyórás kelésekről, az akár tízórás koreográfiai próbákról és arról is, hogyan mutatta be Magyarországot a nemzetközi mezőnyben. Édesanyja és párja egészen a Karib-térségig utaztak, hogy a helyszínen szurkoljanak neki. Kamillára itthon már új feladatok várnak: az adventi időszakban az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvánnyal közösen vesz részt jótékonysági programokon.
A Miss Universe Hungary győztese hazaérkezett a világversenyről
A televízióban látott csillogó estélyi ruhák és látványos színpadi produkciók mögött többhetes, intenzív felkészülés áll. A San Juanban megrendezett, 75. Miss Universe világverseny résztvevői már az első napoktól kezdve forgatásokon, fotózásokon, interjúkon és divatbemutatókon vettek részt. Kamilla egyik első programja egy trópusi esőerdőben zajló forgatás volt, néhány nappal később pedig megkezdődtek a nagyszabású színpadi produkciók próbái is.
„Nagyon kedvesen fogadtak minket, és már az elejétől kezdve nagyon barátságosak voltak a lányok is. A stáb pedig kiemelkedően profi volt, rengeteg különleges fotózáson és forgatáson vehettünk részt” – idézte fel Kiss Kamilla, a Miss Universe Hungary 2026 győztese.
A változatos programok és a világdöntőre való felkészülés természetesen komoly állóképességet is igényelt.
Mindennap hajnali négykor keltünk, és általában éjfél körül értünk vissza a szállásra. Utána még hajat mostunk, így előfordult, hogy éjjel kettőkor feküdtünk le. A leghosszabb idő, amit egyhuzamban aludtam, öt óra volt, egyébként nagyjából három órát aludtunk éjszakánként. Ahogy közeledett a döntő, egyre hosszabbak lettek a koreográfiai próbák, voltak nyolc-tíz órás próbáink is
– mesélte.
A karibi éghajlathoz és a légkondicionált helyiségekhez sem volt mindig könnyű alkalmazkodni. A szabadban akár 35 fokos is lehetett a hőérzet, miközben a beltéri helyszíneken gyakran csak 18 fok volt. Kamilla szerint a verseny ideje alatt negyven-hatvan résztvevő betegedett meg, és néhányan orvosi, illetve kórházi ellátást is igénybe vettek. A magyar szépségkirálynő is megbetegedett, az egyik napi programot lázcsillapító segítségével tudta csak teljesíteni.
A világverseny egyik legszebb élményét a nemzetközi barátságok jelentették számára. Örmény szobatársával hamar megtalálták a közös hangot, és a két és fél hét alatt mindenben igyekeztek segíteni egymást. Ruhákat, ékszereket és különböző kiegészítőket is kölcsönadtak egymásnak.
Öt nagy bőrönddel indult útnak, és Magyarországról is videót készített
Egy ilyen világverseny már a bepakolásnál is komoly felkészülést igényel. Kamilla amszterdami és atlantai átszállással jutott el Budapestről Puerto Ricóba, ahová öt nagy bőröndnyi felszerelést vitt magával. Mint mesélte, ezzel még így is viszonylag visszafogottnak számított: akadt olyan versenyző, aki 22 bőrönddel érkezett. A rengeteg ruhára és cipőre szükség is volt, hiszen gyakorlatilag minden reggeli, ebéd és vacsora egy-egy nyilvános megjelenésnek számított. A versenyzőket szinte mindenhová fotósok és újságírók kísérték, így a különböző napszakokra és programokra is megfelelő öltözékkel kellett készülniük.
Kamilla a kint töltött idő alatt arra is felfigyelt, hogy a nemzetközi mezőnyben és a helyiek körében sokan keveset tudnak Magyarországról. Ezért külön angol nyelvű videót készített hazánkról és kultúránkról, a személyes beszélgetések során pedig igyekezett minél többekkel megismertetni az országot.
„Nagyon jó érzés volt Magyarországot képviselni, mert szeretem az országunkat, a kultúránkat és azt, amit képviselünk. Rengeteget meséltem Magyarországról, és mindenkit arra biztattam, hogy látogasson el Budapestre. A nemzeti ruhás bemutatón is úgy éreztem, sikerült megmutatnom valamit a magyar kultúra lényegéből” – mondta Kamilla.
A november 22-i nemzeti viseletes bemutatón Bélavári Zita alkotásában lépett színpadra. Felkészülését és nemzetközi szereplését dr. Özer Nóra, a Miss Universe Hungary elnöke is támogatta.
Több ezer kilométert utaztak hozzá, mégis csak telefonon beszélhettek
Kamilla édesanyja és párja vállalta a hosszú utazást Puerto Ricóba, hogy élőben láthassák a szépségversenyt, és a közönség soraiból szurkolhassanak neki. Bár ugyanabban a városban tartózkodtak, a világverseny kötött napirendje és a résztvevőkre vonatkozó szabályok miatt a döntő előtti napokban nem volt lehetőségük személyesen találkozni. A mindennapos telefonbeszélgetések azonban így is sokat jelentettek Kamillának.
Hatalmas lelki támaszt jelentett számomra, hogy édesanyám és a párom is kijött megnézni a show-t. Ilyenkor sajnos külön nem találkozhatunk velük, de mindennap beszéltünk, és FaceTime-on tartottuk a kapcsolatot
– mesélte a szépségkirálynő.
A hozzátartozók ráadásul egy fontos feladatot is magukra vállaltak: ők vitték ki azt a külön bőröndöt, amelyben Kamilla magyar nemzeti ruhája utazott. Egy apró meglepetésről sem feledkeztek meg, egy kis hazai csokoládét is sikerült eljuttatniuk hozzá. A verseny lezárultával végre személyesen is együtt tölthettek egy kis időt, majd közösen indultak haza Magyarországra.
Egészen más kultúrája van a szépségversenyeknek a világ másik felén
A november 24-i világdöntőn a házigazda, Puerto Rico képviselője, Jennifer Barreto szerezte meg a koronát, aki a Miss Universe történetének első olyan versenyzője, aki édesanyaként nyerte el a világverseny címét. A második helyen a Dominikai Köztársaság, a harmadikon Venezuela versenyzője végzett. Az európai indulók közül senki sem került be a legjobb öt közé, a kontinens legeredményesebb versenyzője a francia Garance Authié lett, aki a legjobb tizenkettőig jutott. Kiss Kamilla ezúttal nem került be a harmincas mezőnybe, saját elmondása szerint azonban pozitív visszajelzéseket kapott szerepléséről, és rendkívül értékes tapasztalatokkal gazdagodott.
A magyar szépségkirálynő számára különösen érdekes volt megtapasztalni, hogy a karibi és latin-amerikai térségben milyen nagy hagyománya van a szépségversenyeknek. A helyi indulókat hatalmas lelkesedéssel buzdítják, sikerüket pedig szinte az egész ország együtt ünnepli. Puerto Rico versenyzőjének színpadra lépését például minden alkalommal óriási üdvrivalgás kísérte. Kamilla szerint egy modern szépségverseny egyik legfontosabb értéke, hogy lehetőséget teremt a résztvevők számára fontos társadalmi ügyek képviseletére.
„Egy szépségversenynek ideális esetben arról kell szólnia, hogy egy szép és intelligens nő képes megmozgatni egy nagyobb közösséget egy jó cél érdekében. A szépség nagyon szubjektív, mindenkinek más tetszik. Szerintem egy szépségkirálynő számára az intelligencia, a jó kiállás és az a képessége a legfontosabb, hogy embereket tudjon megmozgatni” – fogalmazott.
Kórházi látogatásokkal és adventi jótékonysággal folytatja
A világversenyen Kamillának arra a kérdésre is válaszolnia kellett, hogy mit változtatna meg a világban, ha erre lehetősége nyílna. Válaszában az önmagunkhoz és az embertársainkhoz fűződő viszony fontosságát emelte ki.
„Ha önmagunkkal rendben vagyunk, az a környezetünkre is kisugárzik. Sokkal kedvesebbek vagyunk másokkal, kevésbé ítélkezünk, és megpróbáljuk megérteni, milyen történetek állnak egy-egy ember viselkedése mögött. Nagyon fontosnak tartom, hogyan viszonyulunk egymáshoz” – mondta.
Ez a szemlélet a hazai terveiben is meghatározó szerepet kap. Kamilla számára a jótékonyság már korábban is fontos volt: a 2024-es Magyarország Szépe versenyen elnyerte a Miss Charity különdíjat. A Miss Universe Hungary cím birtokosaként most szeretné az ismertségével járó lehetőségeket is a segítségnyújtás szolgálatába állítani. A következő időszakban az Egy lépéssel több – Hajós István Alapítvánnyal működik együtt, amellyel közösen adventi jótékonysági rendezvényeken, kórházi látogatásokon és különböző segítő programokon vesz majd részt. A közelgő ünnepek így már alkalmat teremtenek arra, hogy személyesen is bekapcsolódjon az alapítvány munkájába.
Szeretném folytatni azt, amit a szépségverseny előtt is csináltam, hiszen modellként és tartalomgyártóként dolgoztam. Emellett szeretném jól kamatoztatni a Miss Universe Hungary címmel járó lehetőségeket is. Rengeteg jótékonysági eseményen fogok részt venni. A Hajós István Alapítvánnyal több helyre, kórházakba és adventi programokra is ellátogatunk majd. Nagyon várom már ezt az időszakot
– beszélt a terveiről Kiss Kamilla.