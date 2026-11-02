Rossz hírt közölt Molnár Anikó édesanyjáról: „Egyre rosszabb az állapota”

Idén áprilisban érkezett a hír, hogy Molnár Anikó az édesanyját idősek otthonába költöztette. A korábbi Nagy Ő előtte is nyitottan beszélt anyukája Alzheimer-kór betegségéről, amivel már jó ideje küzd. Emiatt egyre nehezebbé vált vele az együttélés, mivel Anikó folyton attól félt, hogy amíg nincs otthon, a mamája magára is gyújthatja a házat. Elmondása szerint többszöri orvosi javaslat kellett ahhoz, hogy ezt a pokolian nehéz döntést meghozza. Most pedig az Origónak mesélt arról, hogy jelenleg milyen a kapcsolatuk és hogyan változott az elmúlt időszakban az állapota.

Molnár Anikó édesanyja egyre rosszabb állapotba kerül (Fotó: TV2)

Molnár Anikó már megnyugodott édesanyja miatt

Mostanra fogtam fel, hogy meg kellett lépnem ezt a döntést. Ha most azt mondom, hogy hat hónap alatt nem kérdezte meg, hogy mi a helyzet a házzal, akkor nem hazudok. Szinte észre sem vette, hogy nem otthon van. Fizikálisan rendben van, de mentálisan egyre rosszabb az állapota

— mondta lapunknak a korábbi Nagy Ő.

Megjegyezte Anikó, utólag azt is belátta, hogy jó döntést hozott, amikor az idősek otthona mellett döntött. „Nem tagadom, járok pszichiáterhez és ő is azt mondta, hogy ne rágódjak ezen, ez volt a legjobb döntés. Kellettek a barátok és a szakemberek ahhoz, hogy rávilágítsanak a pozitívabb oldalára ennek az esetnek” — mesélte Molnár Anikó.

Molnár Anikó jövőre szeretne egy nyugodt évet magának (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó: „Ő a pillanatban van”

Ha kimegyek a szobából és visszamegyek, akkor újra rám csodálkozik. A rövid távú memóriája nem működik, szóval nagyon megterhelő ez az egész. Annak örülök kicsit, hogy nem sír és könyörög, hogy vigyem haza, mert akkor még rosszabb lenne a helyzet

— jelentette ki Anikó.

A korábbi Nagy Ő azt is megjegyezte, hogy egyre jobban elgondolkodik, hogy elköltözzön külföldre, ám édesanyja miatt nem szeretne olyan messze menni. Elárulta, hogy nyilván akkor is ingázna, de tervezni nem nagyon szeretne, mivel mostanság nem úgy sülnek el a dolgai, ahogy azt tervezte.