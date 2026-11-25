Csúnya balesetet szenvedett a napokban az Omega legendás gitárosa. Molnár György, becenevén Elefánt az elmúlt években többször is a túlélésért küzdött: összesen hét műtéten esett át, majd fél évig feküdt kórházban, mielőtt hazatérhetett volna a szeretteihez. Nemrég azonban ismét rájárt a rúd, amikor szombatról vasárnapra virradó éjjel leesett a lépcsőn, ami miatt jelenleg felkelni sem bír.

Balesetet szenvedett Molnár György / Fotó: Szabolcs László

Balesetet szenvedett Molnár György

Molnár György Elefánt a Blikk újságírójának meghatottan mesélt arról, hogy két hete volt a nagyobbik fia, Álmos szalagavatója, míg a másik, 18 éves gyermekének, Zarándnak most szombaton lesz ugyanez az ünnepsége, amelyen ha törik, ha szakad, ott akar lenni - függetlenül a mostani állapotától.

Csak hát az a baj, hogy két napja fekszem, és szinte csak a mosdóig csoszogok ki, ha muszáj. Szombatról vasárnapra virradó éjjel mentem volna le a lépcsőn, de vagy megszédültem, vagy elájultam, merthogy összeestem, majd legurultam. Kész csoda, hogy nem tört el semmim, s hogy nem csaptam szét a fejem végzetesen. A hátam borzalmasan fáj, és nagyon szenvedek. Hét műtéten vagyok túl, az orvosi szike hétszer szántott végig. Jó lenne még élvezni az életet, de a testem szinte folyamatosan jelzi az idő múlását, az öregkort

- ecsetelte a zenész, hozzátéve, ma már ritkán mozdul ki otthonról, a zene viszont továbbra is szenvedéllyel tölti el. Januárban, a rajongók nagy örömére új dupla Omega-album jelenik meg a közreműködésével: a lemezen ráadásul egy vadonatúj szám is szerepel. December 7-én pedig a XII. kerületben díszpolgárrá avatják.

Hatéves korom óta élek itt, és büszke vagyok rá, hogy ezt díjazzák. Azt is mondhatnám, az elmúlt hónapok, évek szenvedései után kapok egy kis kárpótlást. Ez a pont az i-n a pályafutásomban

- jelentette ki Molnár György.

Az Omega gitárosa a közelmúltban lapunknak mesélt a kezdetekről, az Omega kulisszatitkairól, Kóbor Jánosról, a zenekar felbomlásáról, családjáról, valamint arról a súlyos szívműtétről is, amelyből a mai napig nem épült fel teljesen.

Egy évvel ezelőtt volt a kettős szívműtétem, ami nagyon megviselt. Abból még mindig nem álltam fel. Bevittek az egyik kórházba műteni, és felébredtem a másikba. A Semmelweis Klinika intenzív osztályán szedtek össze. Nekik köszönhetem, hogy élek

- mondta el akkor a zenész.



