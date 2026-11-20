A sokkoló hír után Mucsi Zoltán közösségi oldalán írt pár szívhez szóló mondatot, azonban nyilatkozni nem szeretett volna barátjával kapcsolatban. Most az RTL-nek mesélt először arról a hihetetlen veszteségről, ami ebben az évben érte. Mucsi Zoltán első alkalommal adta át a Pepe-díjat, amit Scherer Péter halála után hozott létre. Ennek alkalmával ült kamerák elé a színész, aki elcsukló hangon mesélt színházi társáról.

Mucsi Zoltán és Scherer Péter barátsága túlmutatott a vásznon, a magánéletben is szoros kapcsolatot ápoltak (Fotó: MW archív)

Mucsi Zoltán: „Egy nagy űr maradt utána”

Ha egy ilyen tragédia 90 éves korban történik, akkor is hatalmas űr marad, de Peti nagyon hamar úgy döntött, hogy az égiek társulatát választja

– jegyezte meg Scherer Péter egyik legjobb barátja.

Ők nem az a páros voltak, akik csak az előadások idejében beszélgettek, hanem magánéletükben is folyamatosan tartották a kapcsolatot. „Az utolsó információm az volt, hogy megy ki Spanyolországba, jön majd haza, és játszani fogunk. A mi kapcsolatunk 1993 óta tart és nem tudtunk volna ilyen pályát befutni, ha nem ismerjük meg egymást. Az év 365 napjából 300-at együtt voltunk, napi 12-14 órákat. Úgy tűnt, hogy elválaszthatatlanok vagyunk” – jelentette ki Mucsi Zoltán.

Mucsi Zoltán egyből beismerte, hogy Scherer Péter emlékére létre kell hozni egy díjat (Fotó: 24 ÓRA/Prokl Violetta)

Meglepő kijelentést tett Mucsi Zoltán

Ez egy nagyon közeli esemény. Egészen biztos vagyok benne, hogy 30 év után már nem fogok rá gondolni, mivel akkor fent fogunk beszélgetni és egymás idegeire menni. Szerintem azért az öröm lesz a több. Időnként felfoghatatlan, hogy ezt hogyan bírjuk ki, mert ez a hiány nem fog megszűnni

– mondta az RTL kamerái előtt a színész.

Mucsi Zoltán elárulta, hogy elég hamar jött neki az ötlet, hogy létrehozzanak egy díjat Scherer Péter emlékére. „Mikor megtörtént a tragédia, akkor már aznap vagy másnap biztos voltam benne, hogy létre kell hoznom egy díjat. Azért, hogy ezen a napon sokan emlékezzenek vissza Péterre. Remélhetőleg, amikor megyek Pepéhez, akkor valaki átveszi ezt tőlem és tovább viszi az ő emlékét” – mesélte a Jászai Mari-díjas színművész.

A Pepe-díj első díjazottja Stefanovics Angéla lett, aki ezzel nagy elismerésben részesült.