90 évesen újra megnősül Müller Péter

Ismét rátalált a szerelem a Kossuth-díjas íróra, aki egy évvel ezelőtt vesztette el a feleségét. Müller Péter nemrég elárulta, a kedvesével még karácsony előtt tervezik megtartani az esküvőt, amelyre szűk körben kerül majd sor.

Müller Péter hamarosan újra megnősül / Fotó: László Szabolcs

Müller Péter hamarosan újra megnősül

90 leszek december elsején, és megnősülök! Akár világgá is kiálthatnám a boldogságomat. (…) Emese, ez a gyönyörű, ötvenes éveiben járó, betegápolóként dolgozó hölgy innentől kezdve értem és velem akar élni

- nyilatkozta a Blikknek az író, hozzátéve, ugyan a kedvesével még nem élnek együtt, de ez már csak idő kérdése.

Ha minden jól alakul, karácsonyig meglesz az esküvő. Nem valami világraszóló lagzi, hanem csak csendben, két tanú mellett kimondjuk azt, amit kell

- árulta el a nagy nap kapcsán.

Müller Péter feleségétől egy éve vettek végső búcsút: az író úgy véli, elhunyt párja akaratát is teljesíti azzal, hogy ismét oltár elé áll:

Csodálatos asszony volt, aki halála előtt azt mondta nekem: „Péter, arra kérlek, ne maradj egyedül, mert az nem neked való!” Most az ő akaratát is teljesítem. Annak idején egyszer azt mondták nekem a bokszteremben, ahová rendszeresen lejártam, hogy: „Ne akarj, csak játsszál!” Nos, én most is eszerint élek.

Az író és felesége, a 95 évesen elhunyt Ágnes asszony 70 éven át voltak házasok.

A feleségem mindenben részt vett. Amikor írtam az egész életművemet fent a dolgozó szobámban, akkor minden fél oldalnál arra gondoltam, mit fog majd szólni ehhez

- nyilatkozta korábban Müller Péter, kiemelve: