Szívszorító történet elevenedett meg a brit sajtóban Michael Sundinról, a BBC legendás Blue Peter című gyermekműsorának egykori sztárjáról. A fiatal műsorvezető már gyermekkorában kitűnt rendkívüli tehetségével: mindössze 12 évesen trambulinbajnok lett, később pedig a színpadon és a filmvásznon is bizonyított.

Kirúgták a népszerű műsorvezetőt, majd tragikusan fiatalon elhunyt - Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Alig egy év után megváltak a népszerű műsorvezetőtől

Michael Sundin 1984-ben csatlakozott a BBC népszerű gyermekműsorához, ahol Janet Ellis és Simon Groom oldalán mutatkozott be. Korábban Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljében, a Macskákban is szerepelt, valamint a Disney Visszatérés Óz birodalmába című filmjében is lehetőséget kapott.

Televíziós karrierje azonban meglepően rövidnek bizonyult: kevesebb mint egy év után nem hosszabbították meg a szerződését.

Távozása komoly vitákat kavart. A korabeli sajtó nyilvánosságra hozta a műsorvezető homoszexualitását, és többen úgy vélték, hogy emiatt kellett távoznia a BBC-től. A műsor akkori szerkesztője, Biddy Baxter később határozottan tagadta ezt, állítása szerint Sundin nem volt eléggé népszerű a gyermeknézők körében.

Mindössze 28 éves volt, amikor meghalt

A BBC-től való távozása után Michael Sundin nem adta fel művészi ambícióit. Színházi produkciókban és filmekben szerepelt, 1988-ban pedig Rick Astley egyik videóklipjében is feltűnt.

Ugyanebben az évben azonban megbetegedett. A fiatal színész 1989 júliusában halt meg egy newcastle-i kórházban. Halálát AIDS-szel összefüggő betegség okozta, bár az első híradások még májrákról szóltak. Mindössze 28 éves volt.

Egykori kollégái a BBC műsorában is megemlékeztek róla, halálhíre mélyen megrázta őket.

Tragic death of Blue Peter presenter at just 28 after he was axed from show https://t.co/CbWfCsAWt8 — Péterffy Emma (@EmmaPeterffy) November 27, 2026

Évtizedekig méltatlanul kevés figyelmet kapott a tehetséges színész

A filmes örökség megőrzésével foglalkozó The Elstree Project 2026 februárjában külön megemlékezést szentelt Michael Sundin munkásságának.

A szervezet felidézte, milyen rendkívüli fizikai teljesítményt nyújtott a Visszatérés Óz birodalmába című film forgatásán. Sundin egy robotot alakított, amelynek jelmezében összegörnyedve, hátrafelé haladva kellett mozognia. A tájékozódásban mindössze egy apró monitor segítette.