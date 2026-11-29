Szívszorító történet elevenedett meg a brit sajtóban Michael Sundinról, a BBC legendás Blue Peter című gyermekműsorának egykori sztárjáról. A fiatal műsorvezető már gyermekkorában kitűnt rendkívüli tehetségével: mindössze 12 évesen trambulinbajnok lett, később pedig a színpadon és a filmvásznon is bizonyított.
Alig egy év után megváltak a népszerű műsorvezetőtől
Michael Sundin 1984-ben csatlakozott a BBC népszerű gyermekműsorához, ahol Janet Ellis és Simon Groom oldalán mutatkozott be. Korábban Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljében, a Macskákban is szerepelt, valamint a Disney Visszatérés Óz birodalmába című filmjében is lehetőséget kapott.
Televíziós karrierje azonban meglepően rövidnek bizonyult: kevesebb mint egy év után nem hosszabbították meg a szerződését.
Távozása komoly vitákat kavart. A korabeli sajtó nyilvánosságra hozta a műsorvezető homoszexualitását, és többen úgy vélték, hogy emiatt kellett távoznia a BBC-től. A műsor akkori szerkesztője, Biddy Baxter később határozottan tagadta ezt, állítása szerint Sundin nem volt eléggé népszerű a gyermeknézők körében.
Mindössze 28 éves volt, amikor meghalt
A BBC-től való távozása után Michael Sundin nem adta fel művészi ambícióit. Színházi produkciókban és filmekben szerepelt, 1988-ban pedig Rick Astley egyik videóklipjében is feltűnt.
Ugyanebben az évben azonban megbetegedett. A fiatal színész 1989 júliusában halt meg egy newcastle-i kórházban. Halálát AIDS-szel összefüggő betegség okozta, bár az első híradások még májrákról szóltak. Mindössze 28 éves volt.
Egykori kollégái a BBC műsorában is megemlékeztek róla, halálhíre mélyen megrázta őket.
Évtizedekig méltatlanul kevés figyelmet kapott a tehetséges színész
A filmes örökség megőrzésével foglalkozó The Elstree Project 2026 februárjában külön megemlékezést szentelt Michael Sundin munkásságának.
A szervezet felidézte, milyen rendkívüli fizikai teljesítményt nyújtott a Visszatérés Óz birodalmába című film forgatásán. Sundin egy robotot alakított, amelynek jelmezében összegörnyedve, hátrafelé haladva kellett mozognia. A tájékozódásban mindössze egy apró monitor segítette.
A filmes szakemberek szerint a színész tehetsége nélkül a karakter nem válhatott volna ennyire életszerűvé.
A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az AIDS-betegeket övező korabeli előítéletek és hallgatás miatt Sundin munkássága hosszú időre háttérbe szorult. A BBC évfordulós összeállításaiban is évtizedekig alig esett szó róla - írta a Daily Star.