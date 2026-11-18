Augusztus 25-én nagy bejelentést tett Nacsa Olivér és felesége, Tripolszky Anna. Elárulták, hogy úton van első gyermekük, amiről először az Origónak mesélt a humorista. Hatalmas volt már akkor is az öröm, szóval képzelhetjük, milyen most a hangulat a családban. Akkor lapunknak elmesélte, hogy idén ősszel érkezik a legújabb családtag, és most Nacsa Olivér büszkén számolt be az Origónak arról, hogy apa lett!

Nacsa Olivér felesége korábban podcastet indított, ahol a szülővé válás nehézségeiről beszél (Fotó: Nacsa Olivér)

Nacsa Olivér kislánya világra jött

Nacsát azért kerestük, hogy érdeklődjünk róla, miként viseli szerelme az utolsó napokat, de a válasz helyett egy csodálatos bejelentést tett. Bővebben nyilatkozni nem szeretett volna, de engedélyt adott, hogy az Origón keresztül jelentse be az óriási örömhírt. A humorista leszögezte, hogy senkinek nem szeretne jelen pillanatban nyilatkozni és a későbbiekben sem szeretnék megmutatni a csöppséget a nyilvánosságnak.

Korábban lapunknak mesélt a várakozásról, ami elmondása szerint az egyik legcsodálatosabb dolog az életben. „Már a várandósság minden pillanata és perce egészen különleges érzés. A szeretetnek ez egy olyan formája és olyan szintje, amiről korábban elképzelni sem tudtam, hogy létezik. Szerintem nincs ennél nagyobb dolog, számomra és számunkra ez az élet értelme. Tényleg egészen különleges érzés” – mondta korábban az Origónak Nacsa Olivér.

Nacsa Olivér gyereke a napokban született és egyből óriási örömöt hozott a családba (Fotó: Nacsa Olivér)

Nem véletlen vártak ennyit a bejelentéssel Olivérék

Mindenkit meglepett, hogy csupán augusztusban közölték a rajongókkal, hogy ősszel megszületik gyermekük, ám ennek is nyomós oka volt.

Nekünk tavaly volt egy veszteségünk: sajnos a feleségemnek méhen kívüli várandóssága volt. Nagyon nehéz volt megélni, hogy először ott volt a hatalmas boldogság, majd azt követte a nagy szomorúság. Emiatt az ember egy újabb örömhírnél természetesen óvatosabb, izgul és fél is egy kicsit

– árulta el korábban a humorista.

A mai napon viszont a szomorúság eltörpül a hatalmas öröm mellett, mivel Nacsa Olivér és felesége már karjaik között tarthatják első gyermeküket.