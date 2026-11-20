Meglepő üzleti húzással jelentkezett Nagy Bogi: a fiatal énekesnő a 2027-es év közeledtével saját arcával fémjelzett falinaptárt dobott a piacra. A merész merch nyomban felbolygatta a hazai internetes közösséget, a rajongók és a kritikusok pedig meglehetősen megosztottak a kiadvánnyal kapcsolatban. Sokan máris a hazai naptárpiac koronázatlan királynőjéhez, Kiszel Tündéhez hasonlítják az énekesnőt, miközben a Redditen élénk vita bontakozott ki arról, hogy valóban szükség volt-e erre a lépésre Bogi karrierjében.

Nagy Bogi koncertjei mellett a naptárbizniszbe is belevágott (Fotó: Bors)

Nagy Bogi naptára már a megjelenés előtt beszédtéma

A hivatalos webshopban 8990 forintos áron elérhető kiadványt maga az énekesnő is nagy lelkesedéssel ajánlja követői figyelmébe, hangsúlyozva a termék személyes és közösségépítő jellegét. A leírás szerint a falinaptár nem csupán a napok számon tartására szolgál, hanem a rajongók mindennapjainak aktív részesévé válhat:

A szülinapoktól a csajos estéken át a koncertekig minden tervednek jut hely a naptáramban. Karikázd be azokat a napokat, amiket már most alig vársz, és hagyj helyet a spontán programoknak is. Írd bele a legtüzesebb dátumokat, és találkozzunk az első sorban a koncertjeimen!

– olvasható az énekesnő oldalán a rendhagyó ajánló. Bár a koncepció alapvetően a fiatalabb rajongói bázist és a koncertlátogatókat célozza meg, a Reddit felhasználói körében sokaknál kiverte a biztosítékot az ötlet. A hozzászólók egy része kifejezetten kínosnak és erőltetettnek tartja a lépést, sőt, többen a menedzsment anyagi mohóságát sejtik a háttérben: „Én kedvelem a zenei munkásságát, de ez szerintem elég cringe húzás volt. Gondolom a menedzsere akarja Bogiról lehúzni az utolsó bőrt is, és azt senki nem tagadhatja, hogy szép alakja és arca van (igaz, az enyhén kislányos, de sajnos sokan buknak erre a jóval idősebb korosztályból)” – fogalmazta meg aggályait az egyik kritikus kommentelő, míg egy másik felhasználó ironikusan csak annyit jegyzett meg: „Kiszel Tündének is bejött a naptárbiznisz”.

Befektetésnek sem rossz ötlet

Akadnak ugyanakkor olyanok is, akik védelmükbe vették az énekesnőt, miszerint a zeneiparban egyáltalán nem számít ördögtől való dolognak az efféle rajongói ajándéktárgyak árusítása: „Nekem is voltak fiatalabb koromban zenekaros naptáraim, így valamennyire meg tudom érteni a létjogosultságát” – írta egy megértőbb felhasználó, emlékeztetve arra, hogy a poszterek és naptárak régóta a zenei kultúra részét képezik. Úgy tűnik tehát, hogy akár nosztalgikus rajongói relikviáról, akár tudatos üzleti fogásról van szó, Nagy Bogi 2027-es naptára már a megjelenése pillanatában elérte a célját: mindenki erről beszél.