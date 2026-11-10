Ismét eltűnt az X-Faktorból ismert 15 éves lány: napok óta nem találják

Nagy Enikő 151–155 centiméter magas, vékony testalkatú. Vállig érő vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor fehér kabátot, világos farmernadrágot és fekete sportcipőt viselhetett.

Eltűnt Nagy Enikő, az X-Faktorból ismert 15 éves lány. Fotó: TikTok

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A 15 éves lányt nem először keresi a rendőrség: a korábbi körözési adatok szerint október 11-én is eltűnt. Nagy Enikőt a televíziónézők az X-Faktorból ismerhetik, ahol az egyik produkcióját Gáspár Laci a dal durva szövege miatt félbeszakította.

A mostani eltűnés körülményeiről a rendőrségi adatlap nem közöl további részleteket. A körözési eljárást a Makói Rendőrkapitányság folytatja.