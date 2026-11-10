Ismét eltűnt az X-Faktorból ismert 15 éves lány: napok óta nem találják

Ismét eltűntként keresi a rendőrség az X-Faktorból ismert, 15 éves Nagy Enikőt. A police.hu adatai szerint a fiatal lánynak november 6-án veszett nyoma, a Makói Rendőrkapitányság körözést rendelt el.
Nagy Enikő 151–155 centiméter magas, vékony testalkatú. Vállig érő vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor fehér kabátot, világos farmernadrágot és fekete sportcipőt viselhetett.
Korábban is keresték az X-Faktorból ismert Nagy Enikőt
A 15 éves lányt nem először keresi a rendőrség: a korábbi körözési adatok szerint október 11-én is eltűnt. Nagy Enikőt a televíziónézők az X-Faktorból ismerhetik, ahol az egyik produkcióját Gáspár Laci a dal durva szövege miatt félbeszakította.
A mostani eltűnés körülményeiről a rendőrségi adatlap nem közöl további részleteket. A körözési eljárást a Makói Rendőrkapitányság folytatja.
Aki információval rendelkezik Nagy Enikő tartózkodási helyéről, a rendőrkapitányságot a 06-62-511-260-as telefonszámon értesítheti.