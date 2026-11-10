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nagy enikő

Ismét eltűnt az X-Faktorból ismert 15 éves lány: napok óta nem találják

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Ismét eltűntként keresi a rendőrség az X-Faktorból ismert, 15 éves Nagy Enikőt. A police.hu adatai szerint a fiatal lánynak november 6-án veszett nyoma, a Makói Rendőrkapitányság körözést rendelt el.
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nagy enikőpolice. hurendőrség

Nagy Enikő 151–155 centiméter magas, vékony testalkatú. Vállig érő vörös haja és kék szeme van. Eltűnésekor fehér kabátot, világos farmernadrágot és fekete sportcipőt viselhetett.

Nagy Enikő, X-Faktor
Eltűnt Nagy Enikő, az X-Faktorból ismert 15 éves lány. Fotó: TikTok

Korábban is keresték az X-Faktorból ismert Nagy Enikőt

A 15 éves lányt nem először keresi a rendőrség: a korábbi körözési adatok szerint október 11-én is eltűnt. Nagy Enikőt a televíziónézők az X-Faktorból ismerhetik, ahol az egyik produkcióját Gáspár Laci a dal durva szövege miatt félbeszakította.

A mostani eltűnés körülményeiről a rendőrségi adatlap nem közöl további részleteket. A körözési eljárást a Makói Rendőrkapitányság folytatja.

Aki információval rendelkezik Nagy Enikő tartózkodási helyéről, a rendőrkapitányságot a 06-62-511-260-as telefonszámon értesítheti.

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