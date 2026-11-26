Sápi Vivien távozása után újra iskolapadba ültek a magyar celebek, akik ismét szórakoztató válaszokkal nevettették meg a nézőket. A vizsga alatt több olyan kérdés volt, amelyeket egy általános iskolás gyerek is könnyedén megválaszol, ám a versenyzők közül többeknek sikerült elbukniuk ezeken is. Valakinek azonban távoznia kellett. A szerdai nap Pumped Gabónak sikerült a legjobban, így ő már biztos nem lesz a Nemzet Hülyéje.

A Nemzet Hülyéje műsorvezetői sem bírták nevetés nélkül a szereplők válaszait (Fotó: RTL)

A Nemzet Hülyéje szereplői ismét mosolyt csaltak a műsorvezetők arcára

Aki bármennyire is tisztában van a gyakori általános műveltséggel kapcsolatos kérdésekkel, ő már biztos találkozott azzal a kérdéssel, hogy melyik a Föld legnagyobb óceánja? Fehér Krisztián bár jó választ adott, azért a történelemmel volt pár problémája.

A világ legnagyobb óceánja a Csendes-óceán. Ott süllyedt el a Titanic sok kilométer mélyen. Egyszer eljutok, aztán felhozom egyedül

– mondta az X-Faktor korábbi győztese.

Ha tényleg nekiindul, akkor sokáig kell keresni a hajóroncsot, de bízunk benne, hogy nem szánja erre magát a fiatal énekes. Azonban az is nagy fejfájást okozott a többieknek, hogy Monique Covet fiatalkori képét először Bay Évának nézte, majd elnézést is kért a korábbi műsorvezetőtől.

A Nemzet Hülyéje kiesője Pumped Gabo lett, aki nem gondolta volna, hogy ilyen hamar sikerül neki kijutnia (Fotó: RTL)

Végül Pumped Gabo távozott az RTL műsorából

Az első két kérdést hibátlanul tudta Gabo a végső kvízben, ám a harmadik matematika kérdésnél már eléggé elhasalt.

Matekból nagyon nem vágok semmit. Összeadni, kivonni és szorozni is csak számológéppel tudok

– árulta el, majd azt válaszolta, hogy a derékszögű háromszög leghosszabb oldalát delikvensnek hívják.

Az utolsó hibája pedig mindössze annyi volt, hogy nem Csajkovszkij írta az Antigoné című művet. Ezek után mindenki azt gondolta, hogy Gabo kiesése esélytelen, viszont valahogy mégis sikerült.

Az utolsó két kérdés már nem fogott ki az influenszeren, így ő lett a Nemzet Hülyéjének harmadik búcsúzója. Emiatt pedig Kabát Peti volt a legcsalódottabb, mivel nagyon bízott benne, hogy a szerdai napon neki sikerül kijutnia az iskolából.