Döbbenetes felvételek Nicolas Cage félig összedőlt házáról: „Jelenleg egy kicsit hajléktalan vagyok”

Szállodákba kényszerült a filmsztár, a kislánya miatt is változtatnia kellett a tervein

Nicolas Cage elárulta, hogy jelenleg szállodákban tölti a mindennapjait, miután komoly probléma alakult ki malibui otthonánál. A színész a halloween kapcsán beszélt a helyzetéről, és elmondta, hogy emiatt a megszokott családi ünneplés is másként alakult. A sztár négyéves kislányával, Augusttal eredetileg a hagyományos, otthonról induló édességgyűjtést tervezett, ám erre most nem volt lehetőségük. Azt tervezte, hogy Santa Monicában viszi el a gyermeket édességet gyűjteni, majd miután a kislány elalszik, megnézi Stanley Kubrick klasszikus horrorfilmjét, a Ragyogást. Nicolas Cage a tőle megszokott sajátos humorral még a film rendezőjének Arany Málna-jelölését is megemlítette, majd elismerően beszélt Kubrick alkotásáról.

Nicolas Cage háza jelenleg megközelíthetetlen (Fotó: Profimedia)

A hollywoodi színész tehát igyekszik a nehéz helyzetben is megőrizni a családi pillanatok örömét, ám az otthona körüli probléma korántsem nevezhető apróságnak. A szeptember 8-án kialakult hatalmas víznyelő ugyanis szó szerint elnyelte a ház előtti kocsibejáró egy részét, és az úttestre is átterjedt. A beton és az aszfalt darabjai a mélybe zuhantak, a beszakadás pedig egészen a ház alatti partszakaszig húzódott. A környéken még gázszivárgás is kialakult, amelyet a szakembereknek kellett megszüntetniük. A malibui városvezetés rendkívüli állapotot hirdetett, és 31 ingatlant érintő kitelepítési intézkedést rendelt el. Hét házat közvetlen veszély miatt nyilvánítottak lakhatatlanná, további 24 ingatlannál pedig az jelentette a problémát, hogy az útszakasz állapota miatt a lakók és a mentőegységek sem tudtak biztonságosan közlekedni.