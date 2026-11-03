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hollywoodi sztár

Döbbenetes felvételek Nicolas Cage félig összedőlt házáról: „Jelenleg egy kicsit hajléktalan vagyok”

1 órája
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Az Oscar-díjas filmsztár jelenleg szállodákban lakik, miután hatalmas talajbeszakadás rongálta meg malibui 10,5 millió dollárt érő tengerparti luxusingatlanának környezetét. Nicolas Cage október végén egy rendezvényen beszélt arról, hogy a kialakult helyzet még a családi halloween-programjukat is felborította. A ház megmentésén már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza otthonába.
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hollywoodi sztárhajléktalannicolas cagedráma

Nem mindennapi helyzetbe került Hollywood egyik legismertebb színésze. Nicolas Cage október 31-én, a Los Angeles Comic Con rendezvényén beszélt arról, hogy jelenleg nincs olyan otthona Malibuban, ahová nyugodtan hazatérhetne. „Jelenleg egy kicsit hajléktalan vagyok” – fogalmazott a 62 éves filmsztár, majd hozzátette, hogy a házával történtek miatt most szállodákban él. A háttérben egy szeptemberben kialakult hatalmas víznyelő áll, amely nemcsak az ő ingatlanát, hanem egy egész tengerparti lakóközösséget veszélybe sodort. A történet pedig még korántsem ért véget.

Nicolas Cage attends a Q&A panel talk at Los Angeles Comic ConFeaturing: Nicolas CageWhere: Los Angeles, California, United StatesWhen: 31 Oct 2026Credit: BOLD/INSTARimages,Image: 1148294431, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no
Nicolas Cage a Los Angeles Comic Con rendezvényén, ahol 2026. október 31-én egy beszélgetésen vett részt (Fotó: BOLD/INSTARimages)
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Szállodákba kényszerült a filmsztár, a kislánya miatt is változtatnia kellett a tervein

Nicolas Cage elárulta, hogy jelenleg szállodákban tölti a mindennapjait, miután komoly probléma alakult ki malibui otthonánál. A színész a halloween kapcsán beszélt a helyzetéről, és elmondta, hogy emiatt a megszokott családi ünneplés is másként alakult. A sztár négyéves kislányával, Augusttal eredetileg a hagyományos, otthonról induló édességgyűjtést tervezett, ám erre most nem volt lehetőségük. Azt tervezte, hogy Santa Monicában viszi el a gyermeket édességet gyűjteni, majd miután a kislány elalszik, megnézi Stanley Kubrick klasszikus horrorfilmjét, a Ragyogást. Nicolas Cage a tőle megszokott sajátos humorral még a film rendezőjének Arany Málna-jelölését is megemlítette, majd elismerően beszélt Kubrick alkotásáról.

PREMIUM EXCLUSIVE Please contact X17 before any use of these exclusive photos - Nicolas Cage homeless after sinkhole at his Malibu house. Here is his Malibu beach heaven after being destroyed by devastating sinkhole,Image: 1148602202, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Jennifer Garner, Sam Affleck, Fin Affleck
Nicolas Cage háza jelenleg megközelíthetetlen (Fotó: Profimedia)

A hollywoodi színész tehát igyekszik a nehéz helyzetben is megőrizni a családi pillanatok örömét, ám az otthona körüli probléma korántsem nevezhető apróságnak. A szeptember 8-án kialakult hatalmas víznyelő ugyanis szó szerint elnyelte a ház előtti kocsibejáró egy részét, és az úttestre is átterjedt. A beton és az aszfalt darabjai a mélybe zuhantak, a beszakadás pedig egészen a ház alatti partszakaszig húzódott. A környéken még gázszivárgás is kialakult, amelyet a szakembereknek kellett megszüntetniük. A malibui városvezetés rendkívüli állapotot hirdetett, és 31 ingatlant érintő kitelepítési intézkedést rendelt el. Hét házat közvetlen veszély miatt nyilvánítottak lakhatatlanná, további 24 ingatlannál pedig az jelentette a problémát, hogy az útszakasz állapota miatt a lakók és a mentőegységek sem tudtak biztonságosan közlekedni.

Nicolas Cage háza az összedőlés határán
Nicolas Cage háza Malibuban madártávlatból (Fotó: YouTube)

Nicolas Cage 10,5 millió dolláros luxusotthonát próbálja megmenteni – egyelőre kérdéses a visszatérés

Nicolas Cage 2024-ben vásárolta meg a malibui, óceánparti ingatlant 10,5 millió dollárért. A mintegy 366 négyzetméteres luxusház négy hálószobával és öt és fél fürdőszobával rendelkezik. A különleges fekvésű épülethez tetőterasz, pezsgőfürdő és lenyűgöző óceáni panoráma is tartozik. A szeptemberi katasztrófa után azonban a fényűző otthon környezete súlyosan megrongálódott. Fontos, hogy a rendelkezésre álló információk szerint nem a teljes lakóépület omlott össze: a ház előtti kocsibejáró és az út egy része szakadt be, az ingatlan pedig a további part menti erózió miatt került veszélybe. A színész nem hagyta annyiban a dolgot. A Los Angeles Times október 19-i beszámolója szerint négy engedélyt is beszerzett a károk elhárításához kapcsolódó munkálatokra. A tervek között szerepel a törmelék eltávolítása, a talaj állapotának vizsgálata, valamint homokzsákok elhelyezése, amelyekkel az erős hullámzástól és a további eróziótól próbálják védeni az ingatlant. A helyreállítás azonban nem egyszerű feladat. A Sea Level Drive környékén a közlekedés továbbra is komoly problémát jelent, hiszen ez az érintett lakónegyed egyetlen közúti megközelítési útvonala. A munkálatok szervezését a lakóközösség szövetsége végzi, mérnökök és kivitelezők bevonásával. A korábbi vállalkozót időközben le is váltották, az új kivitelező október elején kapcsolódott be a munkába. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Csendes-óceán hullámzása és a part menti talaj eróziója folyamatos veszélyt jelent. A szakembereknek ezért nemcsak a már kialakult károkat kell kezelniük, hanem azt is meg kell akadályozniuk, hogy újabb területek szakadjanak be. Egyelőre pedig nincs hivatalos időpont arra, mikor térhetnek vissza az érintett lakók, köztük Nicolas Cage is az otthonukba. Az Oscar-díjas színész számára tehát most a szállodai élet jelenti az átmeneti megoldást, miközben milliókat érő tengerparti ingatlanának jövője is bizonytalanná vált.

 

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