Hét év szerelem után külön utakon folytatja Nicole Scherzinger és vőlegénye, Thom Evans. A Pussycat Dolls 48 éves énekesnője és a 41 éves volt rögbijátékos kapcsolata 2019-ben kezdődött, az eljegyzésüket pedig 2023-ban jelentették be. A szomorú hírt Evans közölte az Instagram-történetében, ahol azt is jelezte, hogy tiszteletben tartja volt párja döntését.

Nicole Scherzinger a 79. Tony-díjátadó gálán a Radio City Music Hallban, New Yorkban 2026. június 7-én

Fotó: Getty Images for Tony Awards Productions/Kevin Mazur / Getty Images for Tony Awards Productions/Kevin Mazur

A sportoló megható üzenetben tudatta követőivel, hogy már nincsenek együtt. Azt írta, hét évnyi szerelem, elköteleződés és közös jövőbe vetett hit után rendkívül nehéz időszakon megy keresztül. Hozzátette: bár nem ezt az eredményt remélte, elfogadja Nicole döntését, és őszintén boldogságot kíván neki élete következő szakaszához – írja a Page Six.

Nicole Scherzinger egyelőre nem reagált nyilvánosan a szakítás hírére, és a kapcsolatuk lezárásának okáról sem beszéltek. Thom Evans bejegyzése alapján azonban úgy tűnik, nem közös elhatározásból ért véget a románc.

Nicole Scherzinger és Thom Evans már az esküvőjüket tervezték

A pár 2019-ben, az X Factor: Celebrity című műsor forgatásán ismerkedett meg. Scherzinger zsűritagként vett részt a tehetségkutatóban, Evans pedig a Try Star nevű formáció tagjaként versenyzett. Kapcsolatukat 2020 januárjában tették hivatalossá, amikor együtt jelentek meg egy Golden Globe-gála utáni rendezvényen.

2023 júniusában következett a lánykérés: Evans romantikus, tengerparti környezetben kérte meg az énekesnő kezét, aki boldogan mondott igent.

A közös jövőt is tervezték, az esküvő kapcsán Hawaii és Portugália is szóba került. Scherzinger korábban arról is beszélt, hogy szeretne családot alapítani, ám a sűrű munkarendje miatt az anyaság kérdését egyelőre háttérbe kellett szorítania.

A kapcsolatuk kívülről sokáig harmonikusnak tűnt: 2025-ben még közös nyaraláson vettek részt, és a Tony-gála utáni eseményen is együtt mutatkoztak.