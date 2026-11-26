Noszály Sándor nemrég ismét váratlant lépett. Az egykori teniszező korábban őszintén beszélt arról, hogy bipoláris zavarral és depresszióval küzd, valamint a lelki nehézségeiről és megpróbáltatásairól is nyíltan mesélt. A Nagy Ő korábbi sztárja a legfrissebb hírek szerint nemrég eladta az otthonát és Balira költözött, ahol spirituális vezetőnek állt, mialatt a barátai aggódva figyelik, mi történik vele, és csak remélni merik, hogy biztonságban van.
Aggódnak Noszály Sándor barátai
Noszály egyik régi ismerőse a Blikknek szólalt meg: mint mondta, a baráti társaságuk nagyon félti a volt teniszezőt, és már szóba került köztük, hogyan tudnának segíteni rajta, ha ismét nagyobb baj lenne.
Úgy tudom, most Balin tartózkodik, előtte New Yorkban és Los Angelesben is járt. Látjuk a közösségi oldalán, hogy posztolgat, de ebből nem feltétlenül lehet megítélni, valójában hogyan van. Az a legnagyobb gond, hogy nincs mellette olyan ember, aki folyamatosan figyelni tudná. Azt sem tudjuk, mennyire szedi rendszeresen a gyógyszereit, és ez nagyon aggaszt bennünket. Nem akarunk beleszólni az életébe, de szeretnénk tudni, biztonságban van-e, és ha szükség lenne rá, van-e valaki, aki időben segítséget tud hívni
- árulta el az illető, kiemelve, a bipoláris zavarnál kulcsfontosságú a megfelelő kezelés, és az, hogy a beteg odafigyeljen magára. Amennyiben valaki nem szedi megfelelően a gyógyszereit, előfordulhat, hogy túlságosan felpörög, és az alvása is teljesen felborul.
Gondoljunk bele, milyen állapotba kerülhet valaki, ha napokon keresztül csak néhány órát alszik. Mi pontosan ettől félünk, mert már láttuk, milyen nehéz helyzet alakulhat ki. Nem szeretnénk még egyszer átélni azt, ami Los Angelesben történt, amikor Sándort végül haza kellett hozatni. Azt kívánom neki, hogy tartsa be az orvosi előírásokat, szedje rendesen a gyógyszereit, és legyen körülötte valaki, aki figyel rá
- tette hozzá a barát, aki úgy tudja, Noszály megvált az egyik magyarországi ingatlanától, jelenleg pedig fogalmuk sincs, meddig tervez külföldön maradni, vagy hogyan képzeli a következő időszakot. Azt sem tudják, anyagilag hogy áll, így csak reménykedni tudnak, hogy biztonságban van.
A Blikk elérte Noszály Sándort is, aki szűkszavúan nyilatkozott:
Már nincs mit mondanom, spirituális vezető lettem Balin. Vasárnap megváltozik az egész világ, megváltozik csaknem 9 milliárd ember élete, de erről nem mondok semmit, meg fogjátok tudni.
Júniusban az egykori teniszező sokakat megrémített, amikor élő adásban jelentkezett be egy mentőautóból, egy nehezen értelmezhető videóval. Nem sokkal később hazaengedték, majd úgy nyilatkozott, túl sokat vállalt magára, ami összeomláshoz vezetett, de már jó úton halad a felépülés felé.
Mindent betartottam, nekem a triggerekre, trigger pontokra kell nagyon figyelnem, de nem ittam alkoholt, kerültem a stresszt, írtam a könyvemet, amiben nagyon sok spirituális rész van. Lehet, hogy ettől lettem izgatott
- mondta el akkor Noszály Sándor, aki jelenleg is aktívan posztol a közösségi oldalán, a tartalmak pedig arról árulkodnak, ismét egy elmélyült életszakaszon megy keresztül - az viszont, hogy pontosan mi az igazság, egyelőre nem lehet tudni.