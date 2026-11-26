Noszály Sándor nemrég ismét váratlant lépett. Az egykori teniszező korábban őszintén beszélt arról, hogy bipoláris zavarral és depresszióval küzd, valamint a lelki nehézségeiről és megpróbáltatásairól is nyíltan mesélt. A Nagy Ő korábbi sztárja a legfrissebb hírek szerint nemrég eladta az otthonát és Balira költözött, ahol spirituális vezetőnek állt, mialatt a barátai aggódva figyelik, mi történik vele, és csak remélni merik, hogy biztonságban van.

Noszály Sándor Balin kezdett új életet / Fotó: Mediaworks

Aggódnak Noszály Sándor barátai

Noszály egyik régi ismerőse a Blikknek szólalt meg: mint mondta, a baráti társaságuk nagyon félti a volt teniszezőt, és már szóba került köztük, hogyan tudnának segíteni rajta, ha ismét nagyobb baj lenne.

Úgy tudom, most Balin tartózkodik, előtte New Yorkban és Los Angelesben is járt. Látjuk a közösségi oldalán, hogy posztolgat, de ebből nem feltétlenül lehet megítélni, valójában hogyan van. Az a legnagyobb gond, hogy nincs mellette olyan ember, aki folyamatosan figyelni tudná. Azt sem tudjuk, mennyire szedi rendszeresen a gyógyszereit, és ez nagyon aggaszt bennünket. Nem akarunk beleszólni az életébe, de szeretnénk tudni, biztonságban van-e, és ha szükség lenne rá, van-e valaki, aki időben segítséget tud hívni

- árulta el az illető, kiemelve, a bipoláris zavarnál kulcsfontosságú a megfelelő kezelés, és az, hogy a beteg odafigyeljen magára. Amennyiben valaki nem szedi megfelelően a gyógyszereit, előfordulhat, hogy túlságosan felpörög, és az alvása is teljesen felborul.

Gondoljunk bele, milyen állapotba kerülhet valaki, ha napokon keresztül csak néhány órát alszik. Mi pontosan ettől félünk, mert már láttuk, milyen nehéz helyzet alakulhat ki. Nem szeretnénk még egyszer átélni azt, ami Los Angelesben történt, amikor Sándort végül haza kellett hozatni. Azt kívánom neki, hogy tartsa be az orvosi előírásokat, szedje rendesen a gyógyszereit, és legyen körülötte valaki, aki figyel rá

- tette hozzá a barát, aki úgy tudja, Noszály megvált az egyik magyarországi ingatlanától, jelenleg pedig fogalmuk sincs, meddig tervez külföldön maradni, vagy hogyan képzeli a következő időszakot. Azt sem tudják, anyagilag hogy áll, így csak reménykedni tudnak, hogy biztonságban van.