Meglepő vallomást tett Nótár Mary a TV2 kamerái előtt. Az énekesnő a Sztárban Sztár Gála első adásában Tina Turnert alakította, ennek kapcsán pedig elárulta, hogy a közönség által ismert dívás oldala mellett egy egészen más zenei világ is közel áll hozzá.

A képen Nótár Mary, Szabó Ádám, Radics Gigi és Dér Heni a Sztárban Sztár Gála 2026. november 15-i adásán / Fotó: Gábor Zoltán

Nagyon érdekes, mert bármennyire nem nézik ki ezt belőlem, valahol úgy érzem, nekem van egy rocker énem. Pedig hát cigány muzsikuscsaládból származom, nem is értem, hogy jött ez így össze

– fogalmazott az énekesnő.

Nótár Mary azt is elmondta, hogy imádja a rockzenét, de továbbra is dívának tartja magát. Ezt az oldalát eddig csak a Sztárban Sztár színpadán mutathatta meg – szemlézte a Blikk.

Az énekesnő a vasárnapi adásban ismét átalakul, ezúttal Fergie bőrébe bújva adja elő A nagy Gatsby egyik dalát. Korábbi fellépéseiről szólva bevallotta, hogy az élő műsorokban rendszerint nagyon izgul, most azonban sikerült felszabadultabban szerepelnie.

Nótár Mary a Sztárban Sztár Gáláról vallott

A mulatós királynő már A Nagy Duett alatt is túlhajszolta magát, hiszen a próbákon és adásokon kívül rengeteg koncertje volt. Éppen ezért Nótár Mary családja nem örült, amikor megérkezett a felkérés a Sztárban Sztár Gála évadára, de az énekesnő ígéretet tett nekik. Részletek cikkünkben!