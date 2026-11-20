Telt házas koncertek, egy országos tehetséggondozó misszió és a közelgő 19. Budapesti Karácsonyi Koncert – Nyári Károly számára a 2026-os esztendő igazi szakmai sikerekben gazdag év volt. A zongorista-énekes exkluzív évértékelőjében elárulta: december 27-én újra egyetlen hatalmas, meghitt nappalivá alakítják a Budapest Kongresszusi Központot, ráadásul a közönség nagy kérésére immár harmadik alkalommal a család közismert és kiváló művészei is színpadra lépnek majd egy közös örömzenélésre.

Nyári Károly éve kiválóan alakult és még nincs vége (Fotó: Facebook)

Nyári Károly karácsonyi koncertjére készül

A művész elégedetten tekint vissza az elmúlt hónapokra, hiszen az általa alapított Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekarral az egész országot bejárták. Kiemelkedő szakmai élményként emlékszik vissza a nyár folyamán a Zempléni Fesztiválon adott koncertre, a Fertőrákosi Barlangszínház élményére, valamint a gödöllői Királyi Kastélyban tartott koncertjét:

Mindenhol fantasztikus volt a fogadtatás, és a koncerteket is mind telt házak övezték, amit a közönség álló vastapssal és nagy ovációval fogadott. Egy művésznek nagyon fontos a közönség visszajelzése – mondhatom bátran, hogy az elmúlt időszakban bejártuk az egész országot, és a közönségtől rengeteg szeretetet kaptam

– mondta Nyári Károly. A művész szerint a több évtizedes pályafutása során, napi rutinjának elengedhetetlen része a gyakorlás: „Az ember csak akkor lehet magabiztos a színpadon, ha teljesen felkészült" – árulta el őszintén.

Hátrányos helyzetű gyerekeken segít

Nyári Károly számára a fellépések mellett fontos a társadalmi felelősségvállalás. Így megálmodta és útjára indította a Zeneút programot. Pályája során mindig kiemelt szerepet játszott a felnövekvő generáció zenei fejlődésének segítése. A program keretén belül a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar vállalása és missziója mentén a zenekar művészei az ország területén minikoncerttel egybekötött ismeretterjesztő előadásokat tartanak általános és középiskolákban, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését a zene iránt. A program a hónap végén tehetségkutató versennyel zárul, ahol az első három helyezettnek segítséget kívánunk nyújtani a zenei tanulmányaikban.