Telt házas koncertek, egy országos tehetséggondozó misszió és a közelgő 19. Budapesti Karácsonyi Koncert – Nyári Károly számára a 2026-os esztendő igazi szakmai sikerekben gazdag év volt. A zongorista-énekes exkluzív évértékelőjében elárulta: december 27-én újra egyetlen hatalmas, meghitt nappalivá alakítják a Budapest Kongresszusi Központot, ráadásul a közönség nagy kérésére immár harmadik alkalommal a család közismert és kiváló művészei is színpadra lépnek majd egy közös örömzenélésre.
Nyári Károly karácsonyi koncertjére készül
A művész elégedetten tekint vissza az elmúlt hónapokra, hiszen az általa alapított Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekarral az egész országot bejárták. Kiemelkedő szakmai élményként emlékszik vissza a nyár folyamán a Zempléni Fesztiválon adott koncertre, a Fertőrákosi Barlangszínház élményére, valamint a gödöllői Királyi Kastélyban tartott koncertjét:
Mindenhol fantasztikus volt a fogadtatás, és a koncerteket is mind telt házak övezték, amit a közönség álló vastapssal és nagy ovációval fogadott. Egy művésznek nagyon fontos a közönség visszajelzése – mondhatom bátran, hogy az elmúlt időszakban bejártuk az egész országot, és a közönségtől rengeteg szeretetet kaptam
– mondta Nyári Károly. A művész szerint a több évtizedes pályafutása során, napi rutinjának elengedhetetlen része a gyakorlás: „Az ember csak akkor lehet magabiztos a színpadon, ha teljesen felkészült" – árulta el őszintén.
Hátrányos helyzetű gyerekeken segít
Nyári Károly számára a fellépések mellett fontos a társadalmi felelősségvállalás. Így megálmodta és útjára indította a Zeneút programot. Pályája során mindig kiemelt szerepet játszott a felnövekvő generáció zenei fejlődésének segítése. A program keretén belül a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar vállalása és missziója mentén a zenekar művészei az ország területén minikoncerttel egybekötött ismeretterjesztő előadásokat tartanak általános és középiskolákban, hogy felkeltsék a gyerekek érdeklődését a zene iránt. A program a hónap végén tehetségkutató versennyel zárul, ahol az első három helyezettnek segítséget kívánunk nyújtani a zenei tanulmányaikban.
Nyári Károly lányai is jelen lesznek
Az adventi időszakban a művész számos koncertet mutat be templomokban és művelődési házakban. A koncertturné méltó befejezéseként december 27-én, immár 19. alkalommal kerül megrendezésre Nyári Károly hagyományos Budapesti Karácsonyi Koncertje a Kongresszusi Központban. Az esten felcsendülnek a legmeghittebb karácsonyi dallamok, az előadó saját slágerei és a pályáját meghatározó legszebb dalok. A koncerten meghívott vendégként a család több ismert és kiváló művésze, többek között az előadó lányai, Nyári Aliz és Nyári Edit produkcióit is hallhatják a rajongók a Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekar közreműködésével:
Erre a napra egy nagy nappalivá varázsoljuk a Kongresszusi Központ színháztermét, ahol már hagyomány, hogy az est legmeghittebb pillanataként a közönséggel együtt elénekeljük a Csendes éj című karácsonyi dalt
– mesélte Nyári Károly. A művész azt is elárulta: már a jövő évi, huszadik jubileumi karácsonyi koncert tervei is megszülettek a gondolataiban. Aki nem tud részese lenni Nyári Károly december 27-i koncertjének, az december 24-én és 25-én este a köztévén átélheti az előző évben felvett ünnepi est koncertélményét.