Itt a várva várt bejelentés, mivel már két hét múlva, december 9-én elindul a Nyerő Páros jubileumi évada, ahol ismét nyolc sztárpár mérkőzik meg a győzelemért. A közlemény szerint dupla részekkel érkezik majd a műsor, amelyet idén is Sebestyén Balázs és Kabát Péter vezet majd. A változás pedig azt jelenti, hogy az idei évad csak az RTL+ Premium streaming felületén lesz elérhető, ahol minden szerdán új részekkel érkezik majd a műsor.
Ők lesznek a Nyerő Páros versenyzői
A korábbi évadokhoz hasonlóan ismét nyolc páros indul el a műsor jubileumi évadában.
- L.L. Junior és Frey Timi
- Szegedi Fecsó és Géczi Bea
- Pumped Gabó és Faragó Maya
- Kultsár Vivi és Kultsár Norbi
- Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati
- Alföldy Anna és Kurucz Sanyi
- Farkas Dénes és Tamási Nikolett
- Xantus Barbara és Laklóth Aladár
Már a nyár elején felvették a Nyerő Páros tizedik évadát, amit jól bizonyít LL. Juniorék szereplése. A sztárpár már jó ideje a szakítás mellett döntött, így biztos furcsa érzéssel nézik majd vissza az adásokat.
Sebestyén Balázs utoljára vezeti az RTL sikerműsorát
A jól összeszokott műsorvezetői páros most utoljára szerepel együtt a Nyerő Párosban. Az ok pedig csak annyi, hogy a híres rádiós személynek ez lesz az utolsó évad, amit vezetni fog. Az még nem derült ki, hogy ezentúl mi lesz a jövője a műsornak. Új műsorvezető páros érkezik majd vagy Kabát Péter egyedül szerepel? Ezekre a kérdésekre egyelőre nem kaptak választ a nézők, de Sebestyén Balázs utolsó szereplése is egy új színt visz majd a jubileumi évadba.
December 9-én tehát végre kezdetét veszi a Nyerő Páros, ahol nyolc sztárpár küzd meg a végső díjért és a pénznyereményért.