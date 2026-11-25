Itt a várva várt bejelentés, mivel már két hét múlva, december 9-én elindul a Nyerő Páros jubileumi évada, ahol ismét nyolc sztárpár mérkőzik meg a győzelemért. A közlemény szerint dupla részekkel érkezik majd a műsor, amelyet idén is Sebestyén Balázs és Kabát Péter vezet majd. A változás pedig azt jelenti, hogy az idei évad csak az RTL+ Premium streaming felületén lesz elérhető, ahol minden szerdán új részekkel érkezik majd a műsor.

A Nyerő Páros 2026-os évada lesz Sebestyén Balázs utolsó szereplése a műsorban (Fotó: RTL)

Ők lesznek a Nyerő Páros versenyzői

A korábbi évadokhoz hasonlóan ismét nyolc páros indul el a műsor jubileumi évadában.

L.L. Junior és Frey Timi

és Szegedi Fecsó és Géczi Bea

és Pumped Gabó és Faragó Maya

és Kultsár Vivi és Kultsár Norbi

és Nguyen Trong Tung és Nguyen-Benyounes Nati

és Alföldy Anna és Kurucz Sanyi

és Farkas Dénes és Tamási Nikolett

és Xantus Barbara és Laklóth Aladár

Már a nyár elején felvették a Nyerő Páros tizedik évadát, amit jól bizonyít LL. Juniorék szereplése. A sztárpár már jó ideje a szakítás mellett döntött, így biztos furcsa érzéssel nézik majd vissza az adásokat.

A Nyerő Páros szereplői közül LL. Junior és Frey Timi már a műsor megjelenése előtt szakítottak (Fotó: RTL)

Sebestyén Balázs utoljára vezeti az RTL sikerműsorát

A jól összeszokott műsorvezetői páros most utoljára szerepel együtt a Nyerő Párosban. Az ok pedig csak annyi, hogy a híres rádiós személynek ez lesz az utolsó évad, amit vezetni fog. Az még nem derült ki, hogy ezentúl mi lesz a jövője a műsornak. Új műsorvezető páros érkezik majd vagy Kabát Péter egyedül szerepel? Ezekre a kérdésekre egyelőre nem kaptak választ a nézők, de Sebestyén Balázs utolsó szereplése is egy új színt visz majd a jubileumi évadba.

December 9-én tehát végre kezdetét veszi a Nyerő Páros, ahol nyolc sztárpár küzd meg a végső díjért és a pénznyereményért.