Szinte felfoghatatlan, de már hat éve annak, hogy Benkő László elhunyt. A népszerű billentyűs, aki sem a róla szóló könyv, sem pedig az Omega Testamentum albumának megjelenését nem élhette már meg. A zenész 77 évesen, hosszan tartó betegség után hagyta itt a földi világot, és követte egykori barátját, Somló Tamást. Benkő Laci halála utána a zenekar már csak alig egy évig maradhatott együtt, hiszen 2021-ben, Kóbor János halálával véget ért a banda közel hat évtizedes útja. Ez alatt persze rengeteg zenész megfordult az együttesben, akiket most egy galériába gyűjtöttünk emlékezve a legendás alakokra.

Az Omega együttes tagjai utoljára 2015-ben állhattak így együtt, majd Somló Tamás és Laux József halála megkezdte a tragédiák sorát (Fotó: Nagy Béla)

Az Omega pályafutása 1962-ben indult el, Kóbor János Mecky, Benkő László, Kovacsics András, Varsányi István, Láng Péter és Künsztler Tamás hatosával, még amatőrként. Majd néhány évre csatlakozott hozzájuk Wittek Mária, és Somló Tamás is, a dobokat pedig ekkor már Laux József ütötte, de az igazi sikert nem ebben a felállásban érték el. Az Omega az 1960-as évek vége felé Presser Gáborral, Mihály Tamással és Molnár György Elefánttal kiegészülve lett a hazai könnyűzene meghatározó szereplője. A hetvenes években a dobokhoz Laux helyére Debreczeni Ferenc ült, míg Presser Gábor kilépett a zenekarból, és megalapította az LGT-t, de a tagokkal továbbra is jó viszonyban maradt. Ez az ötös fogat pedig 44 éven át kitartott, egészen a 2010-es évek közepéig, amikor Mihály Tamás látványosan eltűnt a zenekarból, de a csapat egyáltalán nem kommunikálta a kilépését, csak utólag 2017 környékén, amikor már jó ideje Szekeres Tamás gitározott helyette.

Benkő László 6 éve hagyott itt minket, majd alig 3 nap múlva Mihály Tamás, egy évre rá pedig Kóbor János is követte (Fotó: MWarchív)

Az Omega életéből sem maradtak ki a tragédiák

Az ikonikus zenészek számára az első igazán nagy csapás Somló Tamás 2016-os halála volt, aki bár évekig küzdött a betegségével, és mindent megtett, hogy legyőzze azt, de elveszítette a harcot. A legendás zenész épp tegnap lett volna 79 éves, akárcsak Mihály Tamás szeptemberben, akit 4 évvel később veszítettünk el. A tehetséges gitáros ugyan kilépett a zenekarból, 2020. november 21-ei halála nagyon megrázta egykori kollégáit és barátait, különösen, hogy alig 3 nappal előtte a még aktívan játszó Benkő László is elment. És ha ez a két csapás nem lett volna elég, egy évvel később, 2021. december 6-án Kóbor János is itthagyta a földi színpadot, ezzel végleg pontot téve az Omega közel hatvan éven át tartó történetének végére. 2022. augusztus 12-én még rendeztek egy emlékkoncertet, Omega 60 év, 60 dal címmel, ami lezárta és összefoglalta a legendássá vált együttes útját, bár az Omega dalait ma is rengetegen szeretik, és a rajongók nem hagyják elfeledni a zenekart.