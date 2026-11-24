Hosszú évek óta ápol barátságot Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra, akik a hazai televíziózás meghatározó női arcai. A két kolléganő számára történelmi pillanatot jelentett az, amikor kiderült, hogy idén ők vezetik a TV2 Megasztár kilencedik évadát. Ramóna, elmondása szerint, a mai napig jól emlékszik arra, amikor a munkakapcsolatuk barátsággá alakult át: mint mondta, mindez azon a napon történt, amikor Nóri megismerkedett a későbbi férjével, Nánási Pállal.

Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra / Fotó: MWarchív

Így kezdődött Lékai-Kiss Ramóna és Ördög Nóra barátsága

Amikor Nóri megismerkedett Palival, azon a fotózáson én is ott voltam. Már akkor érezni lehetett, hogy Kupidó lövöldözik, de valahogy ott közöttünk is kialakult egy olyan bizalmi viszony, ami már jóval túlmutatott a munkatársi kapcsolaton

- idézte fel Ramóna, hozzátéve, a véletlenek sorozatának köszönhetően sok fontos mérföldkőnél ott voltak egymás életében.

A barátságunk olyan, hogy teljesen mindegy, mennyi idő telik el két találkozás között: amikor újra leülünk beszélgetni, ott folytatjuk, ahol legutóbb abbahagytuk

- mondta el a Meglepetés magazinnak Rami, a Story szemléje szerint.

Lékai-Kiss Ramóna korábban úgy nyilatkozott, nagyon jól működik közte és Nóri között az összhang, hiába domináns személyiségek mindketten.

Nóri és én alapjaiban különbözünk, ő egy szabálykövető, tüchtig nő, én pedig mellette a kis őrült másodszülött vagyok, aki felül a motorra és hátul üvölt, hogy Nóri, indulás!

- jellemezte a kapcsolatukat Ramóna.

Akkor működik jól két műsorvezető, ha két külön dolgot képviselnek, de tudnak egymásból építkezni - ez nálunk éppen így van. Bár sokszor egyetértünk, amikor nem, akkor mindketten durván beleállunk. Ebből a szempontból is lesznek érdekességek a Megasztárban

- tette hozzá.