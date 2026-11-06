Palik László meglepő kijelentést tett a TV2 új műsoráról! – Mégsem bánta meg, hogy elvállalta

Az Exatlon Hungary után újabb műsort fog vezetni Palik László, aki a Destination X házigazdája lesz hamarosan. A műsorban hazai sztárokat ültetnek be egy buszba, akiket különböző helyeken tesznek majd ki. Az ő feladatuk pedig az lesz, hogy különböző nyomok alapján találják ki: pontosan hol is vannak. Akinek a legmesszebb van a tippje az eredeti helyszíntől, az egyből kiesik. A végső győztes pedig majd 20 millió forinttal távozhat.

Az Exatlon 2027-ben is visszatér a képernyőkre, azonban Palik László most egy új feladatot is kapott (Fotó: MW Bulvár)

Palik László hatalmas kalandnak élte meg a TV2 vadonatúj műsorát

A Destination X magyar neve a Hol a fenében vagyunk?, ami már a nevében is elárulja a műsor tartalmát.

Ez a kérdés nagyon sokszor fordul meg a fejünkben életünk folyamán, hogy elvesztettük magunkat és nem tudjuk, hogy éppen hol vagyunk. Na, ez a Destination X. Európán keresztül száguldva, nyolc országon keresztül valójában. Én személy szerint a forgatás alatt több, mint 5000 kilométert vezettem

– jegyezte meg Palik László.

A műsorvezető ennek ellenére nem bánta meg a sok utazást, aminek okát is elárulta a TV2 videójában. „Csodálatosabbnál csodálatosabb helyekre látogattunk el a műsor forgatása alatt. Egyszerűen szürreális volt. Azt érzem, hogy ez a rengeteg kilométer, mint egy nap történése a fejemben. Nem csoda, hogy miután hazaértem, akkor legalább két hétig a műsorral álmodtam” – árulta el a Destination X műsorvezetője.

Palik László együtt utazott azokkal a sztárokkal, akiknek fogalmuk sem volt, hogy éppen hol vannak (Fotó: Szabolcs László)

Meglepő kijelentést tett Palik László az új műsorral kapcsolatban

Sajnos már olyan vén vagyok, mint az országház, de azt kell mondanom, hogy 65 évesen számomra nem kérdés, hogy ez életem tévéműsora

– mondta a műsorvezető.

Egyelőre pontos időpontot nem közölt a TV2 a műsor indulásával kapcsolatban, ám annyi biztos, hogy hamarosan erre is fény derül. Palik László műsorvezetésének köszönhetően biztos, hogy senki nem fog unatkozni a televíziók képernyői előtt és nemsokára a névsorral is megismerkedhetnek a rajongók.