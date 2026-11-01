Rá sem ismerni Palvin Barbira: elképesztő átalakuláson ment keresztül a magyar szupermodell – fotó

Palvin Barbara látványos jelmezben ünnepelte a Halloweent Los Angelesben, ahol férjével, Dylan Sprouse-zal közösen jelentek meg az első hivatalos Sprouse House Halloween-partin. A magyar modell egy ismert animációs film különös figurájává változott át.

Palvin Barbara ellopta a show-t: különleges jelmezével ő lett a Halloween királynője. Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Glamsham beszámolója szerint a modell Tim Burton Karácsonyi lidércnyomás című filmjének egyik szereplőjét, Oogie Boogie-t idézte meg.

Palvin Barbara felismerhetetlenné változott Halloweenkor

A szupermodell élénkzöld sminket, zsákvászonra emlékeztető kalapot, cikkcakkmintás ruhát és hozzá illő zöld csizmát viselt. A gondosan kidolgozott jelmez az animációs film zsákszerű, kissé félelmetes gonosztevőjének megjelenését idézte.

Barbara Palvin and Dylan Sprouse at Barbara Palvin & Dylan Sprouse's Halloween Party. https://t.co/9Dz1AzX7tX — 21 (@21metgala) November 1, 2026

Férje, Dylan Sprouse egészen más stílust választott: fekete, hajszálcsíkos öltönyben és túlméretezett csokornyakkendőben érkezett az eseményre. A házaspár közös fotókon is megörökítette az ünnepi pillanatokat.

A beszámoló szerint Barbara hónapokon át tervezte különleges jelmezét. A pár több ötletet is mérlegelt, mielőtt végül Oogie Boogie mellett döntöttek.

A magyar modell átalakulása a rajongóknak is tetszett, többen egyenesen a Halloween királynőjének nevezték.