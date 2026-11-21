Nyilvánosságra hozták a Star Trek legendás színésze, Patrick Stewart halálának okát. A 86 éves korában elhunyt brit színész Alzheimer-kórban és Lewy-testes demenciában szenvedett – derült ki a Los Angeles megyei halottkémi hivatal által kiállított halotti bizonyítványból.
Patrick Stewart halálának oka: kiderült, miben hunyt el a Star Trek legendás sztárja
A brit színész október 28-án hunyt el Los Angeles-i otthonában. Sir Patrick Stewart halotti bizonyítványában a szív- és légzésleállást, valamint a Lewy-testes neurokognitív zavart tüntették fel. Utóbbi a demencia egyik fokozatosan súlyosbodó formája, amely a memóriát, a gondolkodást és a mozgást egyaránt érinti.
A dokumentumból az is kiderült, hogy a színész földi maradványait november 3-án lúgos hidrolízissel, más néven vízhamvasztással kezelték. Az eljárás során tűz helyett vizet és vegyi anyagokat használnak.
A színész Instagram-oldalán közzétett közleményben arról tájékoztatták a rajongókat, hogy Patrick Stewartot szerettei és barátai vették körül.
Családja és barátai szerető ölelésében, élő zene, imák, könnyek, nevetés és olyan mély érzelmek közepette búcsúztak tőle, amilyeneket csak ő tudott kiváltani az emberekből egy egész életen át tartó odaadásával Örökké őrizni fogjuk emlékezetünkben arcának békés nyugalmát és elmélyült kifejezését, amely mindörökre emlékeztet bennünket rendíthetetlen méltóságára
– idézi a Mirror a bejegyzést.
Sir Patrick Stewart leginkább a Star Trek című sorozatból volt ismert, amelyben Jean-Luc Picard kapitányt alakította. A Star Trek mellett az X-Men filmsorozatban nyújtott alakítása is emlékezetessé tette: 2000 és 2017 között Charles Xavier professzor szerepében láthatták a nézők.