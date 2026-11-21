Nyilvánosságra hozták a Star Trek legendás színésze, Patrick Stewart halálának okát. A 86 éves korában elhunyt brit színész Alzheimer-kórban és Lewy-testes demenciában szenvedett – derült ki a Los Angeles megyei halottkémi hivatal által kiállított halotti bizonyítványból.

Patrick Stewart halálának oka: kiderült, miben hunyt el a Star Trek legendás sztárja Fotó: Armando Gallo / NORTHFOTO

Patrick Stewart halálának oka: kiderült, miben hunyt el a Star Trek legendás sztárja

A brit színész október 28-án hunyt el Los Angeles-i otthonában. Sir Patrick Stewart halotti bizonyítványában a szív- és légzésleállást, valamint a Lewy-testes neurokognitív zavart tüntették fel. Utóbbi a demencia egyik fokozatosan súlyosbodó formája, amely a memóriát, a gondolkodást és a mozgást egyaránt érinti.

A dokumentumból az is kiderült, hogy a színész földi maradványait november 3-án lúgos hidrolízissel, más néven vízhamvasztással kezelték. Az eljárás során tűz helyett vizet és vegyi anyagokat használnak.