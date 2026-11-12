Fájdalmas részletek derültek ki Patrick Stewart családi életéről – megszólalt a világsztár özvegye

Két héttel Patrick Stewart halála után először szólalt meg nyilvánosan a világhírű színész özvegye. Sunny Ozell az Instagramon vallott arról, hogyan próbál megbirkózni férje elvesztésével, és milyen hálás a közel két évtizedért, amelyet együtt tölthettek.

Patrick Stewart Fotó: Armando Gallo / NORTHFOTO

Megszólalt Patrick Stewart özvegye

A 47 éves énekesnő azt írta, hogy férjével semmit sem hagytak kimondatlanul.

Patrick tudta, mennyire szereti őt, és ő is biztos volt abban, hogy férje viszontszerette. Hozzátette: a gyász hullámokban tör rá, de kapcsolatukra mély hálával gondol vissza.

A pár 2013-ban házasodott össze. Ozell a rengeteg részvétnyilvánítást is megköszönte, és úgy fogalmazott, Stewart örökre jobb emberré tette.

Mélyen megérintett az a rengeteg reakció, amely Patrick halálhírét követte. Bár egyáltalán nem lep meg, hogy ilyen sok ember életére volt hatással, őszintén meghatott a gyász és a fájdalom, amelyet oly sokan kifejeztek. Köszönöm mindenkinek a részvétnyilvánításokat, nagyon sokat jelentenek nekem. A szívemnek nagyobbra kellett nőnie, hogy elférjen benne mindaz a szeretet, amelyet Patrick iránt éreztem. Ő pedig örökre jobb emberré tett engem

– írta Instagram-bejegyzésében Patrick Stewart özvegye.

Fájdalmas vallomást tett gyermekeiről a színész

A halálhír nyilvánosságra kerülése után a színész 59 éves fia, Daniel Stewart egy régi közös fényképpel búcsúzott tőle. A 2001-ben készült felvételen a hátán viszi apját egy leedsi színházi produkció idején.

Stewart korábban nyíltan beszélt arról, mennyire fájdalmas számára, hogy eltávolodott Danieltől és lányától, Sophie-tól. Mindkét gyermeke első házasságából, Sheila Falconer színésznőtől született. A színész szerint szinte egyetlen nap sem telt el anélkül, hogy ne gondolt volna rájuk.

Egy három évvel korábbi interjúban elismerte, hogy a munkáját mindig a családja elé helyezte, és emiatt nem volt olyan apa, amilyen szeretett volna lenni. Később az unokáival igyekezett pótolni azt a figyelmet, amelyet saját gyermekeinek nem tudott megadni – olvasható a The Independent cikkében.