Fájdalmas részletek derültek ki Patrick Stewart családi életéről – megszólalt a világsztár özvegye

Két héttel Patrick Stewart halála után először szólalt meg nyilvánosan a világhírű színész özvegye. Sunny Ozell az Instagramon vallott arról, hogyan próbál megbirkózni férje elvesztésével, és milyen hálás a közel két évtizedért, amelyet együtt tölthettek.
Megszólalt Patrick Stewart özvegye
A 47 éves énekesnő azt írta, hogy férjével semmit sem hagytak kimondatlanul.
Patrick tudta, mennyire szereti őt, és ő is biztos volt abban, hogy férje viszontszerette. Hozzátette: a gyász hullámokban tör rá, de kapcsolatukra mély hálával gondol vissza.
A pár 2013-ban házasodott össze. Ozell a rengeteg részvétnyilvánítást is megköszönte, és úgy fogalmazott, Stewart örökre jobb emberré tette.
Mélyen megérintett az a rengeteg reakció, amely Patrick halálhírét követte. Bár egyáltalán nem lep meg, hogy ilyen sok ember életére volt hatással, őszintén meghatott a gyász és a fájdalom, amelyet oly sokan kifejeztek. Köszönöm mindenkinek a részvétnyilvánításokat, nagyon sokat jelentenek nekem. A szívemnek nagyobbra kellett nőnie, hogy elférjen benne mindaz a szeretet, amelyet Patrick iránt éreztem. Ő pedig örökre jobb emberré tett engem
– írta Instagram-bejegyzésében Patrick Stewart özvegye.
Fájdalmas vallomást tett gyermekeiről a színész
A halálhír nyilvánosságra kerülése után a színész 59 éves fia, Daniel Stewart egy régi közös fényképpel búcsúzott tőle. A 2001-ben készült felvételen a hátán viszi apját egy leedsi színházi produkció idején.
Stewart korábban nyíltan beszélt arról, mennyire fájdalmas számára, hogy eltávolodott Danieltől és lányától, Sophie-tól. Mindkét gyermeke első házasságából, Sheila Falconer színésznőtől született. A színész szerint szinte egyetlen nap sem telt el anélkül, hogy ne gondolt volna rájuk.
Egy három évvel korábbi interjúban elismerte, hogy a munkáját mindig a családja elé helyezte, és emiatt nem volt olyan apa, amilyen szeretett volna lenni. Később az unokáival igyekezett pótolni azt a figyelmet, amelyet saját gyermekeinek nem tudott megadni – olvasható a The Independent cikkében.
Picard kapitány vagy X Professzor: melyik volt Patrick Stewart legikonikusabb szerepe?
Ismét gyászfelhők gyülekeztek Hollywood égboltján, idén már sajnos sokadjára. 86 éves korában elhunyt Patrick Stewart, az álomgyár egyik méltatlanul keveset megénekelt hőse. Jellegzetes hangja, tekintélyt parancsoló jelenléte és kivételes színészi eszköztára olyan figurákat tett felejthetetlenné, amelyek messze túlnőttek a vásznon látott történeteken. De kik is voltak ezek a kiváló karakterek?