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patrick stewart

Fájdalmas részletek derültek ki Patrick Stewart családi életéről – megszólalt a világsztár özvegye

51 perce
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A férje elvesztését gyászoló Sunny Ozellnek az ad vigaszt, hogy kapcsolatukban semmi fontos nem maradt kimondatlanul. Patrick Stewart halála után két héttel az énekesnő arról is beszélt, milyen sokat jelent neki a rajongók együttérzése.
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patrick stewartgyászszínészhalál

Két héttel Patrick Stewart halála után először szólalt meg nyilvánosan a világhírű színész özvegye. Sunny Ozell az Instagramon vallott arról, hogyan próbál megbirkózni férje elvesztésével, és milyen hálás a közel két évtizedért, amelyet együtt tölthettek.

February 12, 2017 - New York, New York, U.S. - Sir PATRICK STEWART promotes 'Logan.' Sir Patrick Stewart OBE (born July 13, 1940) is an English actor whose career has included roles on stage, television, and film. Beginning his career with a long run with the Royal Shakespeare Company, Stewart's first major screen roles were in BBC-broadcast television and film during the mid-late 1970s, including Hedda, and the I, Claudius miniseries. In the 1980s, Stewart began working in American television and film, with roles such as Captain Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation and its successor films, as Professor Charles Xavier in the X-Men series of superhero movies, the lead of the Starz TV series Blunt Talk, and voice roles such as CIA Deputy Director Avery Bullock in American Dad!. In 1993, TV Guide named Stewart the Best Dramatic Television Actor of the 1980s.[1] In 2010, he was knighted by Queen Elizabeth II for services to drama. Upcoming: The Emoji Movie (2017), Logan (2017), Wilde Wedding (2017.
Patrick Stewart Fotó: Armando Gallo / NORTHFOTO

Megszólalt Patrick Stewart özvegye

A 47 éves énekesnő azt írta, hogy férjével semmit sem hagytak kimondatlanul. 

Patrick tudta, mennyire szereti őt, és ő is biztos volt abban, hogy férje viszontszerette. Hozzátette: a gyász hullámokban tör rá, de kapcsolatukra mély hálával gondol vissza.

A pár 2013-ban házasodott össze. Ozell a rengeteg részvétnyilvánítást is megköszönte, és úgy fogalmazott, Stewart örökre jobb emberré tette.

Mélyen megérintett az a rengeteg reakció, amely Patrick halálhírét követte. Bár egyáltalán nem lep meg, hogy ilyen sok ember életére volt hatással, őszintén meghatott a gyász és a fájdalom, amelyet oly sokan kifejeztek. Köszönöm mindenkinek a részvétnyilvánításokat, nagyon sokat jelentenek nekem. A szívemnek nagyobbra kellett nőnie, hogy elférjen benne mindaz a szeretet, amelyet Patrick iránt éreztem. Ő pedig örökre jobb emberré tett engem

 – írta Instagram-bejegyzésében Patrick Stewart özvegye.

Fájdalmas vallomást tett gyermekeiről a színész

A halálhír nyilvánosságra kerülése után a színész 59 éves fia, Daniel Stewart egy régi közös fényképpel búcsúzott tőle. A 2001-ben készült felvételen a hátán viszi apját egy leedsi színházi produkció idején.

Stewart korábban nyíltan beszélt arról, mennyire fájdalmas számára, hogy eltávolodott Danieltől és lányától, Sophie-tól. Mindkét gyermeke első házasságából, Sheila Falconer színésznőtől született. A színész szerint szinte egyetlen nap sem telt el anélkül, hogy ne gondolt volna rájuk.

Egy három évvel korábbi interjúban elismerte, hogy a munkáját mindig a családja elé helyezte, és emiatt nem volt olyan apa, amilyen szeretett volna lenni. Később az unokáival igyekezett pótolni azt a figyelmet, amelyet saját gyermekeinek nem tudott megadni – olvasható a The Independent cikkében.

Picard kapitány vagy X Professzor: melyik volt Patrick Stewart legikonikusabb szerepe?

Ismét gyászfelhők gyülekeztek Hollywood égboltján, idén már sajnos sokadjára. 86 éves korában elhunyt Patrick Stewart, az álomgyár egyik méltatlanul keveset megénekelt hőse. Jellegzetes hangja, tekintélyt parancsoló jelenléte és kivételes színészi eszköztára olyan figurákat tett felejthetetlenné, amelyek messze túlnőttek a vásznon látott történeteken. De kik is voltak ezek a kiváló karakterek? 

 

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