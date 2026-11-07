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pokorny lia

Új valóságshow indul, A mi kis falunk sztárja lesz a műsorvezető – néhány szereplő kiléte már most ismert

Tegnap, 10:56
Olvasási idő: 4 perc
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Új, nyolcrészes sorozattal bővül a VIASAT3 kínálata 2027-ben, amelyben ismert magyar előadók és családtagjaik kapcsolata kerül a középpontba. Az Alma meg a fája című műsort Pokorny Lia vezeti majd.
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pokorny liaműsorvezetőViasat 3

Pokorny Lia lesz a VIASAT3 2027-ben induló, Alma meg a fája című műsorának házigazdája. A nyolcrészes produkció négy szülő-gyermek páros életébe enged betekintést, bemutatva kapcsolatukat, közös emlékeiket és személyes történeteiket – számolt be róla a SorozatWiki.

Pokorny Lia 2027-ben új műsor házigazdájaként tér vissza a VIASAT3 képernyőjére
Pokorny Lia 2027-ben új műsor házigazdájaként tér vissza a VIASAT3 képernyőjére
Fotó: KUNOS ATTILA

A műsor koncepciója szerint a színésznő külön-külön találkozik a résztvevőkkel, hogy megismerje életútjukat, emlékeiket és egymásról alkotott véleményüket. Az epizódokban archív felvételek, személyes történetek, a szereplők számára fontos helyszínek és közös tevékenységek segítségével mutatják be a családi kapcsolatokat.

A készítők célja, hogy a hagyományos beszélgetős műsoroktól eltérő formában, őszinte és humoros pillanatokon keresztül mutassák be a szülők és gyermekeik közötti kapcsolatot.

Ismert magyar sztárok szerepelnek a Pokorny Lia által vezetett műsorban

A nyolcrészes, kapcsolatépítő realityként meghatározott műsorban összesen négy szülő-gyermek páros szerepel, közülük háromnak a kilétét már nyilvánosságra hozták.

A műsorban az alábbi párosok lesznek láthatók:

  • Bach Szilvia színésznő, humorista és lánya, Danics Dóra énekesnő;
  • Czutor Zoltán énekes, műsorvezető és fia, Czutor Győző;
  • Szabó Győző színész és lánya, Szabó Bori.

A negyedik szülő-gyermek páros kilétét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az Antenna Entertainment új produkciója a családi kapcsolatok különböző oldalait kívánja bemutatni, különös hangsúlyt helyezve a generációk közötti különbségekre, a közös élményekre és az egymás megismerését segítő beszélgetésekre.

A műsor 2027-ben érkezik a VIASAT3-ra, a pontos premierdátumot egyelőre nem közölték.

 

 

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