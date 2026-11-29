Mélyen megrendítette Rácz Jenőt a világhírű, három Michelin-csillagos sztárséf, Juan Amador váratlan halálhíre. A 57 éves német-spanyol mesterszakács november 28-án, szombat délután, bécsi festőműtermében hunyt el szívelégtelenség következtében.

Gyászol Rácz Jenő: váratlanul elhunyt világhírű kollégája. Fotó: Rácz Jenő / Instagram

Közös főzést tervezett a Michelin-csillagos sztárséffel Rácz Jenő

A magyar sztárséf személyesen is nagy tisztelője volt Amadornak: rajongott az általa megalkotott ízvilágért, és mindig maximális elismeréssel adózott a szakmai profizmusa előtt. Rácz Jenő egy közös, fekete-fehér fotóval és megható sorokkal búcsúzott kollégájától a közösségi oldalán.

Elképesztően sokkolt a ma reggeli hír, hogy Juan Amador, a gasztronómia egyik igazi legendája, már nincs közöttünk. Egy rendkívül inspiráló személyiség, egy megalkuvást nem ismerő séf, egy igazi rockstar volt. Az Amador volt az egyetlen három Michelin-csillagos étterem a világon, ahová évente akár többször is visszatértem. Olyan ízeket alkotott, amelyek előtt séfként is újra és újra fejet hajtottam

- írta a sztárséf.

Bejegyzésében szomorúan árulta el, hogy néhány hónap múlva személyesen is találkoztak volna egy közös főzés erejéig, de ezt a tervüket a tragédia már sajnos meghiúsította.

Nemrég még telefonon beszélgettünk arról, hogy februárban ellátogat hozzám a Rumourba, és közösen készítünk egy négykezes vacsorát. Régi vágyam és hatalmas álmom volt, hogy egyszer együtt főzhessek vele a saját konyhámban. Felfoghatatlan, hogy erre már soha nem kerülhet sor. Hatalmas űrt hagysz magad mögött. Köszönöm a felejthetetlen ízeket, a fantasztikus élményeket és a rengeteg inspirációt. A gasztronómia nevében pedig köszönöm mindazt, amit a munkásságoddal ennek a világnak adtál.



