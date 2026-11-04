ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szoboszlai Dominikról örömteli, Varga Barnabásról meghökkentő döntést hoztak a BL-ben

radó gyula

Most kaptuk a lesújtó hírt: meghalt a magyar televíziózás legendás alakja

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Életének 93. évében elhunyt Radó Gyula Balázs Béla-díjas rendező, aki több mint hat évtizedes pályafutása során maradandó nyomot hagyott a magyar televíziózás történetében. Több száz dokumentumfilm és számos tévéjáték mellett olyan történelmi események közvetítését rendezte, mint az első holdra szállás és Farkas Bertalan űrrepülése.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
radó gyulamagyar televíziórendező

Életének 93. évében elhunyt Radó Gyula Balázs Béla-díjas televíziós, film- és színházi rendező, a Magyar Filmművészek Szövetségének tagja - közölte a szervezet az MTI-vel szerdán.

Meghalt Radó Gyula, a Balázs Béla-díjas rendező, a magyar televíziózás meghatározó alakja
Meghalt Radó Gyula, a Balázs Béla-díjas rendező, a magyar televíziózás meghatározó alakja
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Meghalt Radó Gyula, a Balázs Béla-díjas rendező, a magyar televíziózás meghatározó alakja

A Magyar Filmművészek Szövetsége közleményében hangsúlyozta: Radó Gyula halála nagy veszteség az egész mozgóképes szakma számára. A tájékoztatás szerint a rendező október 25-én hunyt el, temetéséről később intézkednek.

Radó Gyula 1934. június 25-én született Budapesten. 1959-ben Schrem Rezsővel és Ábrahám Jánossal közösen alapította meg a kecskeméti filmstúdiót, az első vidéki professzionális filmstúdiót. 1964-től a Magyar Televízió munkatársa volt, 1968 és 1972 között pedig a Színház- és Filmművészeti Főiskola televíziórendező szakán tanult.

1973-tól tévéfilmeket és tévéjátékokat rendezett, emellett a Magyar Televízió pécsi és szegedi körzeti stúdiójában is dolgozott. 1993 és 2008 között a Komédium Színház művészeti igazgatója volt, 2004-től pedig a Televíziós Művészek Társaságának titkáraként képviselte a televíziós szakmát.
Pályafutása során több mint 300 dokumentumfilmet, 25 tévéfilmet és tévéjátékot készített. 

Nevéhez fűződik az első holdra szállás magyarországi televíziós közvetítésének rendezése, valamint Farkas Bertalan űrrepülésének közvetítése is.

Munkái között számos jelentős portréfilm szerepelt, többek között Sosztakovicsról, Pablo Casalsról és Graham Greene-ről is készített alkotásokat.

 

Szóljon hozzá!